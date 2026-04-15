Promovido Christian Rodríguez al equipo principal de los Dragones de Chunichi, en Japón

El jugador de cuadro de Villa Clara Cristian Rodríguez fue promovido este miércoles 15 de abril al primer equipo de los Dragones de Chunichi, en el béisbol profesional de Japón.

El pelotero villaclareño se unió al elenco principal de los Dragones en los entrenamientos previos al juego ante el Hiroshima, según reporta Ohboshi Yuhki, en su perfil de Facebook.

El cifuentense Christian Rodríguez venía mostrando un rendimiento sólido en la liga menor. El 27 de marzo conectó dos imparables ante el Seibu, y el 29 volvió a destacar con dos hits, incluido un jonrón, y tres impulsadas. El 3 de abril también sumó dos incogibles y una carrera empujada frente al Orix.

Agrega la publicación especializada que el 10 de abril como primer bate y segunda base, se fue de 5-2 y extendió su racha a cuatro juegos consecutivos con hits, elevando su promedio a .471. En ese juego conectó un triple al jardín derecho, demostrando su combinación de poder y velocidad.

En su salida más reciente, no pudo conectar hits y vio detenida su racha en cinco juegos, pero mantiene un promedio de .375, reflejo de su buen momento ofensivo, puntualiza el reporte de Ohboshi Yuhki en redes sociales.

Su capacidad para embasarse, junto con su poder y velocidad, han sido claves para ganarse dicho ascenso. Ahora, tendrá una nueva oportunidad en el máximo nivel del béisbol japonés, la segunda mejor liga profesional del mundo, luego de las Grandes Ligas de Estados Unidos.