Presidente del Comité Paralímpico Internacional inicia visita a Cuba

Parsons estará acompañado por el titular del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila, y ambos tendrá la oportunidad de conocer de cerca la labor de la escuela Solidaridad con Panamá, sede de la recepción oficial, precisó el periódico deportivo Jit en su página web.

La máxima directiva del Comité Paralímpico Cubano y multimedallista paralímpica y mundial, Omara Durand, y el presidente Instituto Nacional de Deportes, Osvaldo Vento, encabezarán el acto desde las autoridades de la mayor de las Antillas.

Además, Parsons y sus acompañantes recorrerán una de las escuelas superiores de formación de atletas de alto rendimiento, en las que se forja el talento paralímpico; la Universidad del Deporte Cubano, y sitios de interés histórico y cultural.

El programa de dos días incluirá una conferencia de prensa al término de sus actividades en la segunda fecha.

Cuba tiene una destacada participación en los Juegos Paralímpicos de verano, con participación en nueve ediciones y 105 medallas conquistadas, 49 de oro, 27 de plata y 29 de bronce, y es el paratletismo el paradeporte más destacado en esas citas, al ganar 41 doradas, 19 plateadas y 20 bronceadas.

En lo particular sobresale, Durand, con 11 títulos obtenidos entre las ediciones de Londres 2012 y París 2024.