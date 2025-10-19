Presentarán en España el libro "Azucareros La Leyenda" 

El libro "Azucareros La Leyenda", dedicado a la historia de los legendarios equipos Azucareros en los clásicos beisboleros nacionales, será presentado este 20 de octubre, en el Centro Sociocultural José Oliva en Albacete, España, como parte de las actividades por el día de la Cultura cubana en ese país europeo.

De acuerdo con declaraciones exclusivas a este reportero del autor Miguel Angel Viguera, el texto cuenta con varios capítulos dedicados a diversas temáticas, donde sobresalen los Leopardos de Santa Clara con un aparte especial a la figura de Alejandro el Caballero Oms y a las Series Selectivas.

Además propone un grupo de entrevistas a reconocidas glorias del béisbol de Villa Clara y de la antigua provincia de Las Villas y a prestigiosos profesionales de los medios de comunicación.

Entre los testimoniantes destacan los peloteros Antonio Muñoz, el Gigante del Escambray, Pedro Jova, otrora manager tricampeón con Villa Clara en la década de los 90 con la llamada trituradora anaranjada, Oscar Machado, la Pantera de Villa Alegre, el lanzador José Ramón Riscart y Ramón More, actual director del conjunto villaclareño.

De la prensa sobresalen entre los entrevistados los colegas José Antonio Fulgueiras, Premio Nacional de Periodismo José Martí y Pavel Otero, jefe de la Redacción Deportiva del Canal Caribe, entre otros.

El libro "Azucareros La Leyenda" también cuenta con imágenes, box score, tablas estadísticas y anécdotas.

Al decir del escritor Miguel Angel Viguera, el ejemplar está dedicado a preservar la historia y el legado de los equipos de Béisbol que con el nombre de Azucareros prestigiaron los clásicos beisboleros cubanos.



