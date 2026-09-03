Presea del ajedrez cubano en Panamá

El Gran Maestro villaclareño Elier Miranda logró la única medalla cubana en la quinta edición del Abierto Ajedrecístico de Panamá, como el representante mejor ubicado en la delegación más numerosa del certamen, de diez integrantes.

Firmó un paso invicto, con cinco victorias –incluso frente a las compañeras Maritza Arribas y Karen Gutiérrez– y cuatro empates, dos frente a sus compañeros Amanda Guevara y Jean Cruz.

Finalizó el certamen con siete unidades, abrazado al subtitular colombiano Sergio Barrientos –frente a quien dividió honores en la quinta ronda– y a media raya del campeón argentino Andrés Obregón, ambos Grandes Maestros.

Sin embargo, Miranda perdió un punto de su Elo, ahora fijado en 2 449, según el sitio oficial de la Federación Internacional. Su coeficiente sufrió una notable caída en los dos últimos años pues alcanzó un pico de 2 520 en los tres meses finales de 2024, luego de debutar en Olimpiadas Mundiales, en Budapest, Hungría.

Detrás de él, en los puestos del cuatro al ocho, aparecieron sus compatriotas Roberto Sánchez –naturalizado panameño, con 6,5–, igual cantidad de Jean Cruz; Michel Díaz, Ermes Espinosa y Leonel Figueredo –nacionalizado mexicano– fueron autores de seis.

Karen Gutiérrez resultó la mujer más destacada, gracias a su lugar 16, mientras la medallista mundial sénior Maritza Arribas acabó dos escaños detrás. Amanda Guevara concluyó en el peldaño 22 y Roquelina Reyes en el 32.