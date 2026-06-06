Premian a los mejores atletas de la Olimpiada de Deporte en Villa Clara

Con el reconocimiento a los atletas, árbitros y entrenadores más destacados finalizó la primera Olimpiada del Deporte Villaclareño.



La ceremonia de premiación tuvo lugar este sábado en la plataforma central de la avenida Sandino en Santa Clara.





En la cita compitieron más de 8OO atletas, 97 entrenadores, 80 árbitros y 33 especialistas en medicina deportiva, según declaraciones de Wilfredo Vargas Samón, director de la Escuela de Iniciación Deportiva EIDE Héctor Ruiz Pérez de Santa Clara.



Entre los deportes más destacados, aparecen el atletismo, levantamiento de pesas, boxeo, ajedrez, voleibol, béisbol 5 y el tenis de campo, de acuerdo con Omar Torres, subdirector de actividades deportivas en el INDER provincial.





La primera Olimpiada del Deporte Villaclareño constituyó el preámbulo de los Festivales Deportivos Escolares Municipales, que comenzarán el 28 de junio y finalizarán el 15 de julio enmarcados en los barrios y comunidades según el plan del verano.