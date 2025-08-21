Plata y bronce para Cuba en canotaje de Asunción 2025

Según el sitio de la cita multideportiva, Suárez entró segundo a la línea de meta con tiempo de 1:43.31 minutos, detrás del bote de Chile (1:42.29) y por delante de Argentina (1:44.29).

Yinnolis Franchesca termino con bronce y crono de 2:19.55 minutos, detrás de las canoístas de Brasil (2:12.59) y de México (2:14.49).

Con ese resultado, Yinnolis Franchesca logró su segundo metal en el certamen multideportivo paraguayo, ya que este miércoles alcanzó el oro en el C-1 a 200 metros.

Hasta el momento, el canotaje de Cuba acumula una medalla de oro, una de plata y una de bronce, botín que debe aumentar en las jornadas de este viernes y sábado, última del kayac y la canoa, al igual que la cita paraguaya.