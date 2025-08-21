CMHW
Plata y bronce para Cuba en canotaje de Asunción 2025
Carlos González Rego / ACN

Jueves, 21 Agosto 2025 15:44

El  kayacísta cubano Julio César Suárez y la canoísta Yinnolis Franchesca conquistaron hoy medallas de plata y bronce en el K-1 a 500 metros y el C-1 a 500, en ese orden, del canotaje de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con escenario en la bahía de esa ciudad paraguaya.

Según el sitio de la cita multideportiva, Suárez entró segundo a la línea de meta con tiempo de 1:43.31 minutos, detrás del bote de Chile (1:42.29) y por delante de Argentina (1:44.29).

Yinnolis Franchesca termino con bronce y crono de 2:19.55 minutos, detrás de las canoístas de Brasil (2:12.59) y de México (2:14.49).

Con ese resultado, Yinnolis Franchesca logró su segundo metal en el certamen multideportivo paraguayo, ya que este miércoles alcanzó el oro en el C-1 a 200 metros.

Hasta el momento, el canotaje de Cuba acumula una medalla de oro, una de plata y una de bronce, botín que debe aumentar en las jornadas de este viernes y sábado, última del kayac y la canoa, al igual que la cita paraguaya.