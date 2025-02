Pilongos de Santa Clara enfrentarán a Cocodrilos de Matanzas

Este 8 de febrero los matanceros eliminaron en dos partidos a Santa Cruz del Norte, de Mayabeque, 3 x 2, con triunfo para Denys Quesada y salvamento de Armando Dueñas, quien se anotó el éxito en el segundo encuentro.

Los santaclareños no tuvieron rival en la primera fase del certamen, pues su rival de turno, Cienfuegos, no tuvo representación en el evento, al no efectuar la Serie Provincial Primera Categoría.

Los campeones de Villa Clara toparon esta jornada con los Cangrejeros, de Caibarién, en el Humberto Jordán Gallo, de la Villa Blanca.

La sonrisa correspondió a los visitantes en cerrado choque con marcador de 9x8, gracias a un cuadrangular de José Gómez para remontar.