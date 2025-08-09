Paz y Traviezo portarán la enseña nacional en Asunción 2025

EL remero Roberto Carlos Paz y la judoca Dayanara Curbelo portarán hoy la enseña nacional cuando desfile la delegación cubana en la ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Júnior.

Paz mantendrá el rol asumido en el acto de abanderamiento, porque definitiviamente el judoca Zail Ramírez no se recuperó de la afectación de salud que le impidió recibir el estandarte en el Complejo Monumentario Antonio Maceo.

Travieso ocupará el lugar de la luchadora campeona exponente Yaynelis Sanz, para que esta permanezca entrenándose en La Habana y arribe a la sede como parte de su equipo, en ajuste al calendario establecido para ese deporte.

El remero Paz es capitán de su elenco y fue parte del triunfo de la Isla en la modalidad de ocho con timonel en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

En la hoja de servicios de Curbelo (+78 kg) aparecen éxitos como sus coronaciones en la Copa Panamericana Juvenil de Panamá 2025, la Copa Panamericana Júnior de Varadero 2023 y los Juegos del Alba de ese propio año.

Como se aunció en su momento, Ramírez y Sanz fueron seleccionados abanderados oficiales de la delegación, en premio a destacados desempeños.

Ella es la actual campeona absoluta del continente y él, ahora en proceso de recuperación, atesora entre otros saldos cetros en dos copas panamericanas júnior.