Participarán trebejistas de Villa Clara en la Olimpiada Mundial de Ajedrez

Dos trebejistas de Villa Clara integran los equipos cubanos de Ajedrez que participará en la Cuadragésimo Sexta Olimpiada Mundial del Juego Ciencia, la cual tendrá lugar del 15 al 27 de septiembre de 2026 en Samarcanda, Uzbekistán.

Los jugadores villaclareños miembros del elenco olímpico antillano son el Gran Maestro de Santa Clara, Ermes Espinosa, y la Maestra Internacional de Falcón en Placetas, Roxangel Obregón.

La escuadra masculina, además del santaclareño Ermes Espinosa, la conforman Lelys Martínez, Jorge Elías, Dylan Berdayes y Omar Almeida.

Ésta plantilla tiene como entrenador al Maestro Internacional de Santa Clara Rodney Pérez.

En el plantel femenino moverán piezas junto a la placeteña Roxangel Obregón, Maritza Arribas, Yaniela Forgas, Yerisbel Miranda e Ineymig Hernández.

La Federación Cubana de Ajedrez explicó que ambas nóminas fueron conformadas con varios meses de anticipación debido a la compleja situación económica y a la necesidad de garantizar los aseguramientos requeridos para participar.

La presencia cubana contará además con apoyo financiero de la FIDE.

La ceremonia inaugural de la edición 46 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez tendrá lugar el día 15, mientras las partidas comenzarán el 16.

El torneo contará con categorías absoluta y femenina, que disputarán 11 rondas bajo el sistema suizo, con cuatro tableros en cada enfrentamiento.