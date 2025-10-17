Participará taekwondoka de Villa Clara Arlettys de la Caridad Acosta en Mundial de China

La taekwondoka natural del municipio de Sagua la Grande, ganadora del metal dorado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y 2023, y medallista de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago de Chile 2023, competirá en el certamen mundialista de China en la división de los 73 kilogramos.

El conjunto cubano de Taekwondo que se encuentra realizando una base de preparación en Francia, está integrado también en el sexo femenino por Marlin Pérez (49 kg) y Tamara Roble (57 kg).

El elenco varonil está conformado por Brayan José Cantero (68 kg), Kevin Calderón (80 kg) y Yoikel Daniel Goicochea, en más de 87 kilogramos, monarca de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Junto a los atletas se encuentran los entrenadores Arnoy Rojas, vicepresidente y jefe técnico de la federación cubana del deporte, y la experimentada Anaisa Hernández.

De acuerdo con el periódico Jit del INDER, cada uno de los seleccionados ha cumplido con un riguroso ciclo de puesta en forma, enfocado en perfeccionar la táctica y fortalecer la resistencia física.

Agrega la publicación deportiva que la expectativa es lograr actuaciones que posicionen a Cuba en el circuito mundial.

El Campeonato Mundial de Taekwondo del 24 al 30 de octubre en la urbe china de Wuxi, reunirá a exponentes de más de un centenar de países.