Participará boxeadora de Villa Clara Melany Girado en evento en México

La atleta de Villa Clara Melany Girado integra la escuadra cubana de boxeo que participará en el primer torneo clasificatorio del pugilismo para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027.

La boxeadora de Santa Clara Melany Girado aparece inscrita para competir en la división de los 60 kilogramos, en una lid que tendrá de sede a la ciudad mexicana de Puebla, del 17 al 25 de octubre.

El elenco antillano a la justa azteca está liderado por la titular de los Juegos Centroamericanos y de Caribe de Santo Domingo 2026, Dayira Mesa, en la división de los 70 kilogramos.

El plantel antillano se completa con Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg), Magda Massó (57 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), todas medallistas de bronce en los juegos centro caribeños del presente año.

El campeonato continental otorgará cuatro cupos en cada una de las siete divisiones de hombres y mujeres convocadas.