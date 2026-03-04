Participan cinco voleibolistas de Villa Clara en ligas extranjeras

Un total de cinco atletas de voleibol de Villa Clara —tres hombres y dos mujeres—, participan en ligas extranjeras del deporte de la malla alta este año 2026.

En el sector masculino se desempeñan en certámenes foráneos Marlon Yant, de Esperanza, en Ranchuelo, quien lo hace con el Zenit-San Petersburgo en Rusia; el santaclareño Miguel David Gutiérrez en el Gebze, de Turquía y su hermano José Miguel Gutiérrez en el Piacenza en Italia.

José Miguel Gutiérrez Suárez juega por el Piacenza, Italia.

Las villaclareñas contratadas en el extranjero son Emily Borrell y Thalía Moreno, ambas de Santa Clara. Emily Borrell juega en el Paterna-Liceo en España y Thalía Moreno en el Korabelka Rusia.

Este año hay más de 70 jugadores cubanos, entre ellos 35 mujeres, que participan en esta temporada en diferentes ligas extranjeras de voleibol.

Emily Borrell viste la camiseta del Paterna-Liceo de España.

De acuerdo con Osvaldo Martínez, presidente de la Federación Cubana, todos tendrán la posibilidad de participar en las convocatorias para las competencias de interés del país en este en 2026, independientemente de que sean o no matrícula de la Escuela Nacional del deporte.

«Aparte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, las otras prioridades son los clasificatorios a los campeonatos mundiales y a los Juegos Olímpicos, o sea los torneos continentales en República Dominicana, el femenino, y en Canadá el masculino, así como la Liga de Naciones», puntualizó.