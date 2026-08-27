Participan ajedrecistas de Villa Clara en el V Open de Panamá

Un total de tres jugadores de Villa Clara participan desde este martes 25 de agosto en el Quinto Open de Ajedrez de Panamá.

Se trata de los Grandes Maestros Elier Miranda Mesa, de Caibarién; y Ermes Espinosa, de Santa Clara; además de las Maestra FIDE santaclareña Amanda Muñiz.

Junto a los trebejistas villaclareños, en la justa panameña del juego ciencia, destaca en la escuadra cubana la Gran Maestra de Santiago de Cuba Maritza Arribas.

Completan la comitiva antillana, los maestros internacionales Michel Díaz, de Las Tunas; y Roquelina Fandiño, de Cienfuegos; además de los maestros FIDE Ronniel Ramírez, de Camagüey, Jean Marcos Cruz, de Artemisa y la habanera Karen Gutiérrez, así como el guantanamero Erick Angelo Ravelo.

El V Open de Panamá se juega por el Sistema Suizo a 9 rondas, con 83 trebejistas, procedentes de Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Cuba y el país sede.

Entre los rivales a vencer por los ajedrecistas cubanos en el certamen, destacan los grandes maestros Andrés Carlos Obregón, de Argentina; y Sergio Barrientos, de Colombia; según reporta el árbitro y entrenador Osmany Pedraza Ledon.