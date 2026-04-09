Participa atleta de Villa Clara Yunisleidy García en Copa Titanes de Atletismo en Mérida, México

La atleta de Villa Clara Yunisleidy de la Caridad García integra el grupo de 8 cubanos que participarán desde este jueves 9 de abril en la tercera Copa de Atletismo Titanes, en Mérida, México.

La velocista del municipio de Remedios tiene previsto competir en las carreras de 100 y 200 metros planos, según información del Grupo de Facebook Cuba Camino a Los Ángeles 2028.

Las preliminares de la prueba de los 100 metros serán hoy a las 5.50 de la tarde, y la final a las 8.50 de la noche.

El evento de los 200 metros será el sábado a las 8.05 de la mañana, el clasificatorio, y la final a las 7 de la noche.

Además de la villaclareña Yunisleidy de la Caridad García, en la delegación cubana a la Copa Titanes en Mérida, destacan el velocista Reynaldo Espinosa, y los vallistas Yander Luis Herrera y Yosvani Camué, inscritos en los 110 metros con vallas.

En los eventos de campo sobresalen Juan Carley Vázquez y Dianelis Delis en el lanzamiento de la bala, junto a Alejandra Caridad Mesa y Neylin Rodríguez en el lanzamiento del disco, completando así una nómina equilibrada entre velocidad, vallas y lanzamientos.

En la Tercera Copa de Atletismo Titanes, en Mérida, del 9 al 11 de abril de 2026, en el Estadio General Salvador Alvarado, participarán cerca de 600 atletas de varios países de la región, confirma la publicación.

El certamen cuenta con el aval de World Athletics, por lo que las marcas que se registren otorgarán puntos y tendrán validez oficial dentro del ranking internacional.