Pareja cubana del voley playero a la final del Élite16 de Río

Ayer, los cubanos protagonizaron una histórica victoria sobre los noruegos Anders Mol y Christian Sørum (23-21, 19-21, 5-15), mostrando garra y temple para remontar y avanzar a esta instancia, derribando al rival más fuerte del circuito 2025.

Este domingo frente a los neerlandeses, los antillanos cayeron inicialmente 15-21, pero reaccionaron en el segundo set 21-18 y dominaron el tercero 19-17, aprovechando errores rivales (21-13) y demostrando gran concentración y fortaleza mental. En la final enfrentarán al tándem Cherif/Ahmed de Catar.