Pareja cubana del voley playero a la final del Élite16 de Río

Tomado de Prensa Latina

Domingo, 28 Septiembre 2025 11:30

Tras derrotar ayer al número uno del mundo, el dueto cubano de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo superó hoy 2-1 en semifinales a los neerlandeses Boermans/De Groot, asegurando medalla en el torneo.

Ayer, los cubanos protagonizaron una histórica victoria sobre los noruegos Anders Mol y Christian Sørum (23-21, 19-21, 5-15), mostrando garra y temple para remontar y avanzar a esta instancia, derribando al rival más fuerte del circuito 2025.

Este domingo frente a los neerlandeses, los antillanos cayeron inicialmente 15-21, pero reaccionaron en el segundo set 21-18 y dominaron el tercero 19-17, aprovechando errores rivales (21-13) y demostrando gran concentración y fortaleza mental. En la final enfrentarán al tándem Cherif/Ahmed de Catar.