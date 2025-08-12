Obtiene Cuba medalla de bronce en tiro con arco de Asunción

El binomio integrado por Abraham Pérez y Elaimis García derrotó por 6-2 a los representantes de Islas BermudasJaydon Roberts y Robin Selley.

Los cubanos vencieron en el primer parcial 33-32 para sumar sus dos primeros puntos y aunque cedieron 31-32 en el segundo, lograron victorias en el tercer y cuarto set por 35-32, 37-32 para así totalizar seis rayitas.

Esta supone la segunda medalla para Cuba en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, ambas de bronce , pues con anterioridad el remo había aportado la primera presea de la delegación.