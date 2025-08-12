CMHW
Obtiene Cuba medalla de bronce en tiro con arco de Asunción

Obtiene Cuba medalla de bronce en tiro con arco de Asunción

Prensa Latina

Martes, 12 Agosto 2025 13:04

Cuba obtuvo hoy medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos recurvo del tiro con arco de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. 

El binomio integrado por Abraham Pérez y Elaimis García derrotó por 6-2 a los representantes de Islas BermudasJaydon Roberts y Robin Selley.

Los cubanos vencieron en el primer parcial 33-32 para sumar sus dos primeros puntos y aunque cedieron 31-32 en el segundo, lograron victorias en el tercer y cuarto set por 35-32, 37-32 para así totalizar seis rayitas.

Esta supone la segunda medalla para Cuba en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, ambas de bronce , pues con anterioridad el remo había aportado la primera presea de la delegación.