Nota de protesta de la FCBS: “Los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol”

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) no ha sido oficialmente convocada por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) para cumplir con ese trámite.

Los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del gobierno de Estados Unidos que posibilita la participación de Cuba. La FCBS denuncia la aplicación de una política discriminatoria contra los peloteros cubanos.

Las regulaciones estadounidenses que impiden la asistencia de nuestros atletas en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo. Todo el proceso se ha caracterizado por una dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el proceso técnico de conformación de nuestra nómina.

Nuestro país ha sido víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional.

Cuba no pide privilegios. Los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol. Nuestra historia deportiva, marcada por hazañas olímpicas, campeonatos mundiales y una cantera de atletas admirada globalmente nos otorga legitimidad competitiva.

El talento, la pasión y el compromiso de Cuba con el deporte no se doblegarán ante maniobras burocráticas, ni exclusiones políticas. Seguiremos defendiendo el derecho de nuestros atletas a representar a Cuba en igualdad de condiciones.

La Habana, 5 de septiembre de 2025

Federación Cubana de Beisbol y Softbol