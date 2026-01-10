Noslen Díaz y Jorge Alayo entre los 10 mejores dúos del mundo en el voleibol de playa 2025

La relación publicada agrega que “celebrado por primera vez en territorio de la Confederación Asiática de Voleibol, el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa de la FIVB fue el evento más destacado de la temporada, reuniendo a los 48 mejores binomios de cada género, que representaron a 40 países en Adelaida, Australia, en noviembre”.

Asimismo, destaca que el resultado fue histórico, ya que Åhman y Hellvig se alzaron con la victoria, otorgando a su país su primer título mundial.

La publicación también resalta que la temporada de 2025 estuvo repleta de actuaciones sobresalientes y éxitos notables, y que el equipo de redes sociales de Volleyball World elaboró una clasificación de los 10 mejores equipos masculinos del año en esta disciplina.

Al referirse a los discípulos del entrenador cubano Francisco Álvarez Cutiño, el texto resalta que “conquistaron el mundo con su estilo espectacular y su potencia descomunal”.

Agrega que, “combinando la excepcional capacidad defensiva de Noslen con la imponente presencia de Jorge Luis en la red, la pareja cubana demostró estar a la altura de cualquiera en el Beach Pro Tour 2025”.

Detalla que los atletas cubanos “aportaron pura energía a la arena, consiguiendo dos podios –oro y plata– y ganándose el cariño de los aficionados de todo el mundo”, calificándolos como una “verdadera explosión de talento y pasión proveniente de la potencia cubana”.

A continuación, se presenta la lista completa de los 10 dúos seleccionados:

David Åhman y Jonatan Hellvig (Suecia)

Jacob Hölting Nilsson y Elmer Andersson (Suecia)

Anders Mol y Christian Sørum (Noruega)

Cherif Younousse y Ahmed Tijan (Catar)

Stefan Boermans y Yorick de Groot (Países Bajos)

Téo Rotar y Arnaud Gauthier-Rat (Francia)

Evandro Gonçalves y Arthur Lanci (Brasil)

Ondrej Perušič y David Schweiner (Chequia)

Noslen Díaz y Jorge Alayo (Cuba)

Michal Brył y Bartosz Łosiak (Polonia)