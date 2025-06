No permitiremos que se atente contra el béisbol

Cuando un cubano sube al podio de cualquier torneo internacional, hay detrás un caudal de esfuerzo y de voluntad que no solo soportan esa medalla, sino que también hacen al movimiento deportivo nacional el verdadero campeón. Esta pequeña isla jamás ha renunciado a batallar por esos lauros, por grandes, como hoy, sean las dificultades.

Es el VIII Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 una prueba de ello, al margen de impresiones y falta de precisión que han lastrado su desarrollo.

Pero la gran verdad es que lo tenemos, y como respondió a Granma el director nacional de la pelota cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo, lo vamos a llevar hasta su final.

Hoy presenta el reto de que uno de sus equipos, la Isla de la Juventud, no ha jugado un partido, cuando ayer se cubrió la mitad del calendario.

«La Habana ha asegurado que llegará a Gerona para su subserie con los pineros, de martes a jueves. Luego, a ellos les quedarán todos sus enfrentamientos fuera de sus predios, lo cual permitirá recuperar esos encuentros sin que tengan que regresar».

Pérez Pardo dijo que «el fin es llevar la pelota a cada sede y, por supuesto, a la Isla de la Juventud. Lo que sucede ahora es que, para completar el calendario, y como ya no tiene más juegos en su terreno, que no sean los que comienzan mañana con los capitalinos, es que van a actuar fuera de su estadio, a fin de que terminen su programa competitivo».

La idea, de cara a los jóvenes peloteros, quienes se prepararon para afrontar la lid, es muy justa. Como dijimos el pasado viernes, están locos por jugar.

Con el Comisionado Nacional abordamos la indisciplina que se produjo, el pasado sábado, en Sancti Spíritus, entre el elenco local y Ciego de Ávila, un espectáculo bochornoso, según aparece en las redes sociales, y en el lente del fotorreportero del Yayabo, Oscar Alfonso.

Los dos equipos se liaron en una porfía que nada tiene que ver con el espíritu deportivo, y, según los primeros reportes, fueron expulsados diez integrantes de cada conjunto, cinco por bando.

Al respecto, Pérez Pardo afirmó que «aún no hay una decisión de las medidas. Es un proceso que no va a demorar, pero, por su gravedad, se requiere analizar los informes de los árbitros, del comisario del juego, y ha de tener una mirada jurídica. Lo que sí podemos decir es que no permitiremos que se atente contra el béisbol, que es sagrado para nuestro pueblo. En consecuencia, propondremos las medidas más enérgicas, a tenor del grado de responsabilidad de cada uno de los implicados».