Nicaragua, próxima parada del béisbol cubano

Con las cortinas ya cerradas de la 64ta. Serie Nacional de Béisbol, para la pelota cubana no queda otro propósito que enfocar el catalejo hacia la arena internacional, justo cuando apenas restan poco más de dos semanas para que comience a rodar la bola en el mayor evento beisbolero del planeta: el 6to. Clásico Mundial.

Cuba, que ostenta de la versión anterior un meritorio cuarto escaño, y que ha sobrepasado la primera ronda del torneo en todas sus ediciones, tendrá ahora una misión bien difícil, pero no imposible de descifrar si se ajustan de la mejor forma posible, pieza a pieza, cada eslabón del equipo.

Desde mediados de enero ese objetivo se ha ido perfilando con detalle y, bajo las órdenes de Germán Mesa, una parte de los jugadores convocados se preparan para participar en el magno evento. La ruta de preparación ya incluyó la participación en la 2da. Serie de las Américas, donde el resultado fue incipiente, y, ahora, la representación antillana centra su atención en los cuatro duelos amistosos contra su similar de Nicaragua.

En los primeros compases, al llegar a Managua, el director del conjunto cubano dejó claro que «estos partidos de fogueo nos van a servir de preparación para el venidero Clásico Mundial y para ir valorando el estado de forma de varios peloteros que integran la nómina al torneo».

La serie de juegos amistosos entre Cuba y Nicaragua está programada para comenzar a partir de mañana, y se extenderá hasta el 27 de febrero. Según se ha informado, los duelos se realizarán en los estadios Roberto Clemente (Masaya); Yamil Ríos Ugarte (Rivas); Rigoberto López Pérez (León) y el Soberanía (Managua).

La nómina cubana está integrada por tres receptores: Andrys Pérez, Andy Cosme y Leonardo Montero; seis jugadores de cuadro: Yoel Yanqui, Ariel Martínez, Ángel Alfredo Hechavarría, Cristian Rodríguez, Luis Vicente Mateo y Yulieski Remón; seis jardineros: Raydel Sánchez, Yasiel González, Yoelkis Guibert, Roel Santos, Alfredo Despaigne y Leonel Moas; y 15 lanzadores, entre ellos figuras como Liván Moinelo, Raidel Martínez, Yoennis Yera y Frank Abel Álvarez.