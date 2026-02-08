Navegantes asaltan a Cuba en Serie de las Américas de béisbol

El equipo insular anotó tres carreras en la parte alta del primer inning, remolcadas por Alfredo Despaigne y Yasiel González, pero un Grand Slam de Rouger Odor en el cierre de ese capítulo ante el joven José Ignacio Rodríguez volteó la pizarra.

Una entrada después los dirigidos por Germán Mesa negociaron el empate, con jit remolcador de Roel Santos, pero los anfitriones tomaron definitiva ventaja en el quinto sin pegar imparables, por el descontrol de los relevistas cubanos, que en total entregaron una decena de boletos en el partido.

La derrota fue al currículo del villaclareño Osdany Rodríguez, mientras el también relevista Félix Cepeda firmó el triunfo.

Con este resultado el elenco de la mayor de las Antillas queda como el único sin victorias en la serie, liderada por Águilas Metropolitanas de Panamá con saldo de 3-0, tras doblegar este sábado a los colombianos Caimanes de Barranquilla por 3-2.

La llamada Nave Turca local se ubica en segundo lugar con dos éxitos y un revés, mientras Cañones de Willemstad, de Curazao, doblegó a Leones de León, representante de Nicaragua, por 7-3 y ambos exhiben balance de 1-2.

En los puestos cinco y seis aparecen los Caimanes y el club Daom de Argentina (1-1), que será el adversario de los caribeños este domingo.