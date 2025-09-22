Mundial sub-18 de Béisbol: Diosdenys Pentón comparte su experiencia (+Audio)

El joven lanzador quemadense Diosdenys Pentón Burgos, quien representó a Cuba en el Campeonato Mundial de Béisbol sub-18, celebrado recientemente en Okinawa, Japón, regresó a su tierra natal donde fue recibido con júbilo. En declaraciones a nuestra emisora, Pentón Burgos compartió su experiencia en el torneo internacional.

«Fue una experiencia sumamente gratificante representar a Cuba. Sentí una gran responsabilidad, pero también un inmenso orgullo de formar parte del equipo y de jugar un Mundial en Japón. Para mí, jugar en estadios de nivel internacional fue un honor, y me preparé mentalmente para dar lo mejor de mí en futuras competiciones».

También el pitcher comentó sobre los resultados obtenidos por el equipo cubano en el campeonato.

«A pesar de no avanzar a la súper ronda y obtener el séptimo lugar, creo que demostramos lo que somos capaces de hacer. Si tenemos la oportunidad de volver a un Mundial, ya sea el próximo año u otro evento, que esperen lo mejor del equipo Cuba y de mi desempeño».

— ¿Cuáles son tus aspiraciones en el plano profesional?

«Mi mayor aspiración es jugar en la Serie Nacional, participar en un Clásico Mundial y, por supuesto, alcanzar las Grandes Ligas o un contrato en ligas profesionales como Japón o Italia. Ahora, mi enfoque está en prepararme en la academia nacional de La Habana y enfocarme en el campeonato nacional juvenil».

