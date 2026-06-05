Mundial 2026: el fútbol que cambia el mundo (+Audio)

I. El Mundial más grande de todos los tiempos

Por primera vez competirán 48 selecciones nacionales, 16 más que en Qatar 2022. La FIFA confirmó que el torneo tendrá 104 partidos. El nuevo formato incluye 12 grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria ampliada, donde también clasificarán algunos de los mejores terceros lugares.

La consecuencia es evidente: más países tendrán la oportunidad de disputar la máxima competición del fútbol, pero también aumentarán las exigencias físicas para los jugadores y la complejidad logística del torneo.

Nunca antes un Mundial había sido organizado por tres países simultáneamente. México se convertirá en la primera nación que alberga partidos de tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. Junto a Estados Unidos y Canadá, el torneo se desarrollará a lo largo de miles de kilómetros.

II. El costo oculto: la huella ambiental del espectáculo

La expansión del Mundial también tiene una cara menos visible. Diversos especialistas en sostenibilidad advierten que los desplazamientos aéreos entre sedes serán uno de los principales retos ambientales del torneo.

La FIFA ha anunciado programas de sostenibilidad enfocados en eficiencia energética, reducción de residuos y modernización de infraestructuras. Sin embargo, organizaciones ambientales continúan señalando que el verdadero desafío será compensar el impacto derivado del transporte internacional, considerado la principal fuente de emisiones en este tipo de acontecimientos masivos.

III. Shakira y la banda sonora de los Mundiales

Pocas artistas han logrado una conexión tan estrecha con la Copa del Mundo como Shakira. Su canción "Waka Waka (This Time for Africa)", creada para Sudáfrica 2010, es considerada la canción mundialista más exitosa de la historia. Superó los mil millones de reproducciones solo en Spotify y acumula miles de millones de visualizaciones adicionales en plataformas digitales.

La cantante colombiana ya había estado vinculada al Mundial de Alemania 2006 y posteriormente participó en actividades relacionadas con Brasil 2014. Ahora volverá a ser protagonista en 2026 interpretando el tema oficial "Dai Dai", reafirmando un vínculo que muchos aficionados consideran inseparable de la historia reciente de los mundiales.

IV. ¿El último baile de una generación?

Para varias figuras históricas del fútbol mundial, esta edición podría representar la última oportunidad de participar en una Copa del Mundo. Los análisis publicados por medios internacionales coinciden en que podría marcar la despedida de algunos de los jugadores más influyentes de las últimas dos décadas.

Por eso, además de ser el Mundial más grande de la historia, también podría convertirse en uno de los más emotivos.

Más de cien partidos. Tres países anfitriones. Millones de espectadores. Nuevas tecnologías. Desafíos ambientales sin precedentes y una banda sonora que vuelve a tener el sello de Shakira, marcan las pautas del Mundial que cambiará al fútbol.