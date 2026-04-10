Muestra superación el pelotero de Villa Clara Christian Rodríguez en Japón

El jugador de cuadro de Villa Clara, Christian Rodríguez, sigue mostrando superación técnica en el béisbol profesional de Japón, al extender a cuatro la cadena de partidos consecutivos bateando de hits.

Este vienes el pelotero natural del municipio de Cifuentes, con el uniforme de la filial de los Dragones de Chunichi en Ligas Menores bateó de 5-2.

El villaclareño se desempeñó como primer bate y segunda base, y extendió a cuatro la racha de juegos consecutivos conectando al menos un indiscutible. Con esta actuación elevó su promedio ofensivo a .471, según reporta en la red social Facebook Ohboshi Yuhki.

De acuerdo la publicación, la jugada más destacada de Christian Rodríguez este viernes ocurrió en la quinta entrada, cuando conectó un triple al jardín derecho que lo colocó en posición de anotar sin outs. Fue una muestra clara de su combinación de poder y velocidad.

En la séptimo capítulo, sumó otro imparable con un sencillo al jardín izquierdo, reafirmando su consistencia en el plato y su rol como generador de ofensiva.

Cristian Rodríguez prosigue con su superación técnica pues está mantenido una producción estable en los últimos choques. Las estadísticas confirman que el 27 de marzo registró dos hits, el 29 del propio mes conectó un jonrón e impulsó tres carreras y el 3 de abril volvió a sobresalir con dos incogibles y un remolque.

Según el reporte del juego, no se trata solo de contacto. El villaclareño ha demostrado capacidad de extrabases, incluyendo triples y jonrones, lo que eleva significativamente su valor ofensivo.

Además, su perfil como primer bate con poder lo convierte en una pieza especialmente interesante dentro de la alineación. No solo se embasa, sino que también es capaz de crear situaciones de peligro inmediato, refiere Ohboshi Yuhki, en su perfil de Facebook.

El pelotero de Villa Clara Christian Rodríguez prosigue mostrando un rendimiento eficaz, juego tras juego, pues continúa produciendo y consolidando su buen momento con la filial de los Dragones de Chunichi en Ligas Menores del béisbol profesional de japonés.