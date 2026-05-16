Medalla de Plata para canoísta de Villa Clara Yisnolys López en Copa del Mundo en Alemania

Las cubanas Yisnolys López, de Villa Clara, y Yarisleidis Cirilo, de Guantánamo, volvieron a subir al podio de premiaciones en la Copa del Mundo de canotaje de velocidad, al conquistar la medalla de plata en la prueba del C2 a 200 metros, en la parada que se celebra en Alemania.

La embarcación antillana cruzó la meta con tiempo de 43 segundos 03 centésimas, apenas 15 centésimas por detrás de la embarcación de China, que se agenció la presea de oro con crono de 42.88. La medalla de bronce fue para Uzbekistán con registro de 43.71.

Con este metal plateado la santeña Yisnolys López y la guantanmera Yarisleidis Cirilo, se ratifican en la élite del canotaje mundial, pues anteriormente se habían titulado en la justa de Hungría.

También este sábado la atleta de Encrucijada Yisnolys López concluyó en la sexta posición de la semifinal 2 del C1 a 200 metros, con tiempo de 49 segundos 28 centésimas.

Con este resultado, la villaclareña mejora lo hecho en Szeged, Hungría, cuando dominó la Final C de esta misma especialidad.

Este domingo en la última jornada del certamen teutón las representantes de Cuba, Yisnolys López y Yarisleidis Cirilo volverán al agua en el C1 a 200 metros.

Cirilo estará en la final A por las medallas y Yisnolys López en la final B.