Medalla de oro para Yisnolys López en Copa del Mundo de Hungría

Las canoístas de Cuba Yisnolys López, de El Santo, en Encrucijada, y Yarisleidis Cirilo, de Guantánamo, conquistaron este sábado la medalla de oro en la final A de la Canoa Biplaza, C2, a la distancia de 200 metros durante la Copa del Mundo de Canotaje Sprint, con sede en Szeged, Hungría.

Las atletas antillanas subieron a lo más alto del podio de premiaciones al detener el cronómetro en 41 segundos 53 centésimas.

El segundo lugar fue para la dupla de China y el tercero, para las representantes de Uzbekistán.

La Copa del Mundo de Szeged, primera parada del circuito 2026, se extenderá hasta el domingo y servirá de fogueo de alto nivel para las canoístas cubanas, quienes buscan consolidar su presencia en el escenario olímpico.

A mediados de mayo la villaclareña Yisnolys López y la guantanmera Yarisleidis Cirilo competirán en otra parada de la Copa del Mundo en Alemania.