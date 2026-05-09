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Medalla de Oro para Yisnolys López en la Copa del Mundo de Hungría

Medalla de oro para Yisnolys López en Copa del Mundo de Hungría

Dayron Pérez Urbano

Sábado, 09 May 2026 12:27

La villaclareña se agenció el metal dorado en el C2 a 200 metros.

Las canoístas de Cuba Yisnolys López, de El Santo, en Encrucijada, y Yarisleidis Cirilo, de Guantánamo, conquistaron este sábado la medalla de oro en la final A de la Canoa Biplaza, C2, a la distancia de 200 metros durante la Copa del Mundo de Canotaje Sprint, con sede en Szeged, Hungría.

Las atletas antillanas subieron a lo más alto del podio de premiaciones al detener el cronómetro en 41 segundos 53 centésimas.

El segundo lugar fue para la dupla de China y el tercero, para las representantes de Uzbekistán. 

La Copa del Mundo de Szeged, primera parada del circuito 2026, se extenderá hasta el domingo y servirá de fogueo de alto nivel para las canoístas cubanas, quienes buscan consolidar su presencia en el escenario olímpico.  

A mediados de mayo la villaclareña Yisnolys López y la guantanmera Yarisleidis Cirilo competirán en otra parada de la Copa del Mundo en Alemania. 