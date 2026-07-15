Medalla de oro para la villaclareña Yisnolis López en Panamericano de Canotaje

La atleta de Villa Clara Yisnolis López, junto a Yarisleidis Cirilo, de Guantánamo, conquistó este miércoles la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Canotaje Sprint de Montreal, Canadá.

La santeña Yisnolis López y la guantanamera Yarisleidis Cirilo lograron el título al dominar la final del C2-500 metros (sexo femenino) con un tiempo de 2.00.98 minutos.

La tripulación de las antillanas se impuso con autoridad sobre las embarcaciones de Canadá (2:02.61) y Estados Unidos (2:03.88). Este éxito confirma el gran momento que atraviesa esta dupla en la principal distancia olímpica de la canoa femenina, según reporta la página de Facebook Cuba Camino a Los Ángeles 2028.

Además del metal dorado en la lid continental en territorio canadiense, Yisnolis López y Yarisleidis Cirilo consiguieron uno de los dos boletos directos disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027.

El lunes, en la primera jornada de la lid norteña, la canoísta del poblado de El Santo en Encrucijada, Yisnolis López, conquistó la medalla de plata en la final directa del C1 a la distancia de 200 metros en la categoría sub-23 femenino.

En dicha prueba, la encrucijadense entró segunda al cronometrar 47 segundos y 26 centésimas.