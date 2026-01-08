Mantiene Villa Clara posibilidades de clasificación a play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara se mantienen con posibilidades matemáticas de clasificar a los play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol, luego de superar este miércoles a los Leñadores de Las Tunas con marcador de 5 anotaciones por 3, en choque escenificando en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara.

Para los anaranjados de Ramón Moré, esta resultó la victoria número 33 de la justa con 35 descalabros y están obligados a ganar los 7 encuentros restantes para llegar a 40 sonrisas e igualar y eliminar a Vegueros de Pinar del Río, a quienes superaron en el tope particular.

En el primer desafío ante los actuales monarcas de la pelota cubana, los villaclareños desplegaron una ofensiva de 12 imparables, 3 de ellos del capitán Mailon Tomás Alonso, para respaldar la labor monticular del derecho de Taguayabón, en Camajuaní, Randy Cueto, quien sumó su sexto exito en la campaña.

Cueto, trabajó durante 7 entradas, en las cuales propinó 7 ponches. En su rescate entró el diestro de Placetas Dayron Casanova para apuntarse su tercer salvamento en la temporada.

NÚMEROS FINALES

Augusto César Sandino

VCL 3 0 0 0 0 1 0 0 1

LTU 1 0 0 2 0 0 0 0 0

C H E

VCL 5 12 1

LTU 3 11 0

JG: Randy Cueto (6-0)

JP: Yosbel Cancino (2-1)

JS: Dairon Casanova (3)

Este jueves se volverán a enfrentar Leopardos y Leñadores en el Sandino santaclareño, a las 11 de la mañana, y con transmisión de CMHW por la frecuencia 840 AM.

De vencer Villa Clara, el sábado recibirán a la eliminada novena de Granma. De triunfar Las Tunas, quedaría eliminado el elenco del centro del país y estaría clasificado Pinar del Río a la postemporada para medirse frente al conjunto del balcón del oriente cubano.