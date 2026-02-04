Los Leñadores imponen su ley

Las Tunas no está dispuesta a ceder su corona sin presentar batalla. Los vigentes campeones de la pelota cubana dieron otro golpe de autoridad este martes al derrotar 9-3 a los Cazadores de Artemisa, para sumar su segundo éxito en la serie semifinal y colocar el play off en un punto crítico para sus rivales.

El estadio Julio Antonio Mella fue testigo de una ofensiva implacable que sentenció el choque temprano. Los dirigidos por Abeisy Pantoja no dieron margen y castigaron al rival desde el primer tercio del encuentro. Con una artillería que produjo 13 inatrapables, la ofensiva tunera demostró su profundidad: los nueve hombres del line-up inicial lograron conectar al menos un jit.

La figura central del ataque fue Luis Antonio Pérez. El artillero compiló de 5-3, incluyendo un cuadrangular que terminó de hundir las aspiraciones de los visitantes, además de remolcar tres carreras. A su esfuerzo se sumó la consistencia de Yosvani Alarcón, quien, desde su turno como designado, fletó a dos compañeros hacia el plato con un par de cohetes oportunos.

Otros nombres claves en el despliegue ofensivo fueron Yudier Rondón, Yordanys Alarcón y Henry Quintero, este último con un doblete que mantuvo la presión constante sobre los lanzadores artemiseños.

Desde el montículo, el derecho Eliander Bravo se encargó de conducir el destino del juego durante seis entradas completas. A pesar de permitir tres anotaciones, su control y manejo de la zona le permitieron adjudicarse un triunfo vital en sus aspiraciones del tricampeonato.

El cierre corrió a cargo de Rodolfo Díaz, quien con un relevo impecable de tres capítulos se anotó el salvamento, anulando cualquier intento de rebelión de los Cazadores.

La otra cara de la moneda fue para Brander Guevara, abridor de Artemisa, quien apenas pudo sostenerse dos innings y un tercio, pues fue castigado con siete carreras que resultaron decisivas.

Con la serie 2-0 a su favor, los Leñadores se trasladan ahora hacia el territorio de los Cazadores. El objetivo es claro: conseguir al menos una victoria en carretera que les permita regresar a casa con el boleto a la final prácticamente en el bolsillo o, de ser posible, sentenciar el duelo en patio ajeno.