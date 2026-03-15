Los Cocodrilos de Matanzas asumen reto internacional

El béisbol cubano ya tiene a sus representantes para la próxima cita de clubes en la región. La Comisión Nacional oficializó la lista de los 28 peloteros que integran los Cocodrilos de Matanzas, el equipo que ganó el derecho de defender el pabellón de la Isla en la III Champions League, que tendrá lugar en México del 24 al 29 de marzo.

Bajo la batuta del experimentado Armando Ferrer, la escuadra matancera buscará superar el listón dejado por los representantes cubanos en las dos primeras ediciones. El torneo, que ha ganado en prestigio y competitividad, servirá de termómetro para medir el nivel de la liga doméstica frente a campeones de otras latitudes.

EL CAMINO HACIA EL TRONO

Los Cocodrilos han sido ubicados en la llave B, un sector que exigirá máxima concentración. Sus rivales directos serán los Dantos de Managua, un conjunto de tradición en Nicaragua, y los CTBC Brothers, actuales titulares de Taipéi de China, conocidos por su rigor técnico y disciplina sobre el diamante.

Por el otro lado del organigrama, el Grupo A contará con la presencia de los anfitriones y actuales campeones defensores, Diablos Rojos de México, junto a los Kane County Cougars de Estados Unidos y los Samanes de Aragua de Venezuela.

Cuba ha ido de menos a más en esta joven competición. En la cita inaugural de 2023, los Alazanes de Granma terminaron en el cuarto escaño. Sin embargo, en 2025, los Leñadores de Las Tunas rozaron la gloria al proclamarse subcampeones, tras caer en la final ante los Diablos Rojos. Ahora, la misión de Matanzas es clara: dar el salto definitivo hacia la corona.

La nómina confeccionada por Ferrer equilibra juventud con veteranía de alto calibre. Se destaca el regreso de figuras con amplia experiencia internacional como el ex-Grandes Ligas Alexei Ramírez, quien lidera un cuadro con nombres como Luis Vicente Mateo y Yulieski Remón. En la receptoría, Andrys Pérez se perfila como el hombre clave, mientras que el cuerpo de lanzadores cuenta con brazos de confianza como Yoennis Yera, Noelvis Entenza y el joven Rafael Orlando Perdomo.

Con la siguiente convocatoria, los Cocodrilos se declaran listos para la batalla en tierras mexicanas, donde buscarán escribir una página dorada en la historia de la Baseball Champions League.

A continuación, la nómina oficial:

• Receptores: Andrys Pérez y Andy Cosme.

• Jugadores de Cuadro: Yariel Duque, Juan Miguel Martínez, Luis Vicente Mateo, Aníbal Medina, Adrián Jesús Pérez, Yulieski Remón, Alexei Ramírez, Luis Ángel Sánchez y Hanyelo Videt.

• Jardineros: Esteban Terry, Eduardo Blanco, José Amaury Noroña y Brayan Peña.

• Lanzadores: Luis Manuel Hernández, Frank Abel Álvarez, Raymond Figueredo, Shaiel Cruz, Armando Dueñas, Noelvis Entenza, Yosney García, Brander Guevara, Silvio Iturralde, Rafael Orlando Perdomo, Brian Reyes, Yamichel Pérez y Yoennis Yera.

• Cuerpo Técnico: Armando Ferrer (Director), junto a Juan Manrique, Jonder Martínez, Leandro Javier Arco, Frank Sánchez y Ulises López.