Logra Villa Clara primera victoria en 64 Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara lograron este jueves la primera victoria en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al superar a los Gallos, de Sancti Spíritus, en el estadio "José Antonio Huelga" de la tierra del Yayabo.

El éxito anaranjado fue con marcador final de 2 anotaciones por 1, gracias al cuadrangular en el cuarto capítulo del antesalista Yuri Fernández.

Desde la lomita se acreditó el triunfo el derecho de Cifuentes Alain Sánchez, quien llegó a 99 sonrisas en nuestros clásicos beisboleros.

Alain Sánchez se convirtió en el tirador villaclareño con mayor participación en Series Nacionales, con 20.

La primera carrera de los villaclareños fue remolcada por Ariel Díaz, en tanto Elio Álvarez sobresalió a la ofensiva al conectar de 3-2.

VCL - 2 - 5 - 1

SSP - 1 - 4 - 1

Ganó: Alain Sánchez (1-0)

Perdió: Miguel Dávila (0-1).

Salvó: Dairon Casanova (1).

El tope particular favorece 2-1 a los yayaberos. El cotejo se reanuda el sábado a las 2 de la tarde, luego del descanso del viernes.

El cierre del compromiso será el domingo a las 11 de la mañana y siempre con transmisión de CMHW, la Reina Radial del Centro en cadena con la Jugada Espectacular, de la radio espirituana.



