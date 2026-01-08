Leopardos mantienen batalla por un cupo a la postemporada 

Tras doblegar por segunda jornada consecutiva a los vigentes monarcas nacionales, los dirigidos por Ramón Moré mantienen encendida la llama de la esperanza, aunque todavía deben ganar los seis partidos que les restan en el calendario para desplazar a los Vegueros de Pinar del Río del puesto de privilegio.

El guion del desafío comenzó muy parecido al de ayer. Los felinos del centro salieron hambrientos y fabricaron tres carreras en la misma primera entrada, esta vez gracias a un vuelacercas de Mailon Tomás Alonso con dos sacos ocupados, ante un envío del derrotado Alejandro Meneses.

Los tuneros ripostaron exactamente igual al primer pleito, con doble impulsador de Henry Quintero, ahora con Raidel Alfonso en la trinchera rival, pero a partir de ahí las cosas fueron diferentes.

Después de hacer sonar la registradora en el tercer acto, los Leopardos ampliaron la diferencia en el cuarto con otras dos rayitas, todas a la cuenta de Rubén Rodríguez, cuando ligaron un triple, un biangular de Ariel Díaz y un sencillo de Luis Darío Machado que lo trajo a casa.

Con Anier Pérez en la lomita, los naranjas marcaron otra en el quinto, una más en el sexto a los récords de Eliander Bravo y dos en el séptimo a la cuenta de Eloy Borrego, una de ellas por jonrón de Leonardo Montero, quien además pegó doble y triple en el partido.

Alfonso logró su cuarto éxito de la campaña tras caminar una ruta de seis episodios, donde aceptó tres anotaciones y seis indiscutibles, uno de ellos por doblete de Yudier Rondón que descontó una en la pizarra.

José Carlos Quesada lanzó dos entradas y un tercio y logró mantener la diferencia, aunque permitió cuatro carreras, dos de ellas por un batazo de vuelta entera de Quintero.

El capitán Alonso se encaramó en el montículo desde los jardines y retiró a los dos rivales que enfrentó, para sofocar una rebelión tunera en el último momento.