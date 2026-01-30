Leñadores vencen a los Azucareros en el último duelo

Luego de un inicio imperial por ambos planteles, con cinco anotaciones para los visitantes y siete para locales, además del asedio de la presión ante un choque de tal envergadura, los relevistas Rodolfo Díaz y Omar David Pérez sembraron una aparente calma durante gran parte del encuentro, pero siempre bajo el ataque de las ofensivas rivales.

El béisbol le brindó la oportunidad de reivindicarse a Alberto Pablo Civil, quien colgó los dos últimos ceros en la pizarra para adjudicarse la victoria; en tanto, Omar David cargó con la derrota tras permitir par de "hachazos" en el octavo acto por intermedio de un biangular de Yuniesky Larduet y sencillo de Yudier Rondón.

Yassel Izaguirre y Cristian Rodríguez llevaron la esférica más allá de las cercas del estadio Julio Antonio Mella para desbordar placeres para ambas fanaticadas.

Los tuneros con el avance a la siguiente instancia aseguraron una nueva presencia en el podio de premiaciones.