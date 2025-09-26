Lanzará Pedro Álvarez con Villa Clara en 64 Serie Nacional de Béisbol

El lanzador derecho de Sancti Spíritus Pedro Álvarez, lanzará con Villa Clara en la 64 Serie Nacional de Béisbol, confirmó Ramón Moré, director de los Leopardos.

El tirador yayabero entra a la nómina anaranjada en sustitución del diestro de Encrucijada Yasmany Hernández Rojas, quién resultó baja de la escuadra villaclareña.

La incorporación de Pedro Álvarez será la próxima semana en el tope particular frente a Industriales en el parque Latinoamericano de La Habana.

— ¿Qué significa para ti volver a lanzar en las Series Nacionales?

«Volver a las Series Nacionales es una gran alegría, pues estuve fuera un tiempo, pero gracias a un amigo, Yoel, que es pastor que me puso en contacto con Ramón More, y muy contento con estar de vuelta en los terrenos y sobre todo con un equipo de mucha historia y tradición en la pelota cubana».

— ¿Cómo te estás preparando para incorporarte al equipo de Villa Clara?

«Me he preparado solo, poco a poco, con la ayuda de algunos amigos que son entrenadores del equipo de la categoría sub 12 en Sancti Spíritus, pues todos los días entreno con ellos».

—Tu mensaje a la afición villaclareña y cubana.

«Decirle a la afición que me sigue, que Pedrito está de vuelta y con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien para aportar, y a la afición villaclareña que daré lo mejor de mí y apoyaré en lo haga falta al equipo para lograr la clasificación».

El pitcher espirituano, de 30 años de edad, en nuestros clásicos beisboleros anteriormente vistió la franela de los Gallos del Yayabo y los Leones capitalinos.

Pedro Álvarez, en 9 campañas, 8 con Sancti Spíritus y una con Industriales, tiene promedio de 35 victorias y 38 derrotas, con 11 juegos salvados, según los datos estadísticos de Osmany Pedraza Ledón.

Cuando Pedro Álvarez lance en el "Augusto César Sandino", de Santa Clara, estará actuando en el estadio donde logró su primer triunfo de por vida, hace exactamente 10 años, el día 15 de septiembre de 2015, cuando con el uniforme espirituano venció a los Leopardos 3 anotaciones por 1, en choque que perdió Freddy Asiel Álvarez y salvó Yankiel Mauris.