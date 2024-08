La lucha suma un bronce y una plata a la cosecha cubana en París

Gabriel Rosillo: Bronce cubano en la lucha grecorromana

Cuando Gabriel Rosillo entró nuevamente al colchón, alzó la cabeza y buscó la bandera cubana que se encuentra a lo alto en la izquierda. Había atravesado un “improvisado túnel” que conectaba el área de atletas con el de competencias y repasó el plan táctico que muchas veces había ensayado con su entrenador.

La víspera, había caído en un “combate revancha” contra uno de los mejores del mundo, el armenio Artur Aleksanyan. La derrota le impidió acceder a la final de los 97 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El campeón mundial de 2023 enfrentaba esta noche al uzbeco Rustam Skhatbievich Assakalov, un veterano de 40 años y conocedor de lides de primer nivel.

El pleito inició tranquilo. La juventud ante la experiencia. Sin embargo, apenas hubo acción. En una arriesgada técnica de sacrificio, el uzbeco sufrió una lesión en su hombro derecho que le impidió continuar el pleito.

Foto: Jit

Rosillo aguardó callado mientras su rival intentaba recuperarse, el último esfuerzo de una carrera deportiva marcada por dos medallas mundiales y tres presencias olímpicas. El cubano permaneció allí hasta que el juez comprobó lo imposible de proseguir el combate. Solo entonces le alzó el brazo al caribeño, titular planetario que ahora agrega un bronce estival.

«Se logró el objetivo que era coger la medalla de bronce y estoy muy contento por todo el sacrificio hecho. Debo seguir mejorando las dificultades que aun tengo para poder ir por la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos», apuntó el cubano.

Sobre el combate de cuartos de final, señaló que fue muy reñido. «Los contrarios siempre me están estudiando, aunque yo también los hice y salí mejor. En el caso de la semifinal fue como una final adelantada, yo le gané el año pasado en el mundial y él vino ahora a desquitársela, pero sabía que no la iba a tener muy fácil. En ese combate se dio de todo hasta el último minuto cuando me marcó los puntos finales», agregó.

Plata para Yusneilys Guzmán, la primera medallista olímpica de la lucha femenina cubana

Yusneilys Guzmán tiene un cuerpo atlético y un andar ligero. A veces pasa desapercibida entre el gentío, aunque por dentro lleva una grandeza que supera con creces su pequeña estatura.

En la víspera de su cumpleaños, esta joven cubana ha hecho historia al convertirse en la primera medallista olímpica de la lucha femenina, luego de que su rival en semifinales, la india Vinesh Phogat, fuera descalificada por no hacer el peso.

No tuvo miedo en el combate. Ante sí tenía a Sarah Hildebrandt, en un duelo durísimo si tenemos en cuenta que la estadounidense es multimedallista mundial y también sabe lo que es subir al podio en citas bajo los cinco aros.

La estadounidense ya había derrotado a Guzmán en el Panamericano de luchas celebrado en Buenos Aires en mayo de 2023. En ese evento, logró un contundente triunfo de 10-0 y después subió a lo más alto del podio con tres victorias por superioridad. La habanera, en cambio, quedó en tercer lugar.

Pero la Chiqui celebra. Ha cumplido su sueño de ganar una medalla olímpica, ahora decidida con pizarra de 3-0 a favor de la estadounidense. «Ya tengo la corona panamericana y centroamericana, que también eran objetivos en mi vida, y creo que tengo todo para luchar por esa medalla», confesaba hace unos meses.

Guzmán, campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se impuso en los cuartos de final por superioridad técnica 10-0 a la lituana Gabija Dilyte. Con dos pases atrás y tres desbalances, la pequeña luchadora de Cuba se mostró grande sobre el colchón para avanzar a la discusión de las medallas.

Antes, en su debut, la atleta de la Isla ganó 7-6 a la turca Evin Demirhan, en un combate ajustado en los octavos de final, según el sitio oficial del certamen.