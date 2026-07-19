La Finalissima que no fue en Catar llega a Nueva York con España y Argentina como protagonistas

Los caminos hacia esta definición no pudieron ser más dispares. La selección que dirige Luis de la Fuente, vigente campeona de la Eurocopa, ha mostrado una solidez defensiva abrumadora: solo un gol en contra en todo el torneo.

Su recorrido incluyó un sorpresivo empate inicial sin goles ante Cabo Verde, seguido de victorias consecutivas: goleada a Austria en dieciseisavos, triunfo ajustado ante Portugal en octavos, 2-1 sobre Bélgica –el único equipo que logró marcarle– y un contundente 0-2 a Francia en semifinales.

Argentina, por el contrario, llega con una valla más vulnerable: siete goles recibidos. Dominó la fase de grupos con ocho tantos a favor y uno en contra, pero desde los dieciseisavos sufrió para avanzar: Cabo Verde lo llevó a la prórroga, Egipto lo obligó a remontar, Suiza lo tuvo contra las cuerdas hasta el tiempo extra e Inglaterra, su clásico rival, cayó 1-2 en una semifinal de alto dramatismo.

Historias cruzadas dentro y fuera de la cancha

El duelo tendrá un condimento especial: Lionel Messi y Lamine Yamal, ambos del Fútbol Club Barcelona, se enfrentarán veinte años después de una sesión fotográfica de Unicef en la que el rosarino cargó y bañó a un bebé que hoy es la estrella española.

“Es increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando”, declaró Yamal a Mundo Deportivo, y avisó: “Si llego a la final, la quiero ganar”.

También los técnicos tendrán un duelo personal. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen una relación de amistad y de maestro-aprendiz, ya que el riojano fue uno de los docentes del argentino durante su curso de licencia de entrenador.

Sello estadounidense y amenaza climática

La final tendrá un marcado acento “made in USA”. Como en el Mundial de Clubes de 2024, el presidente Donald Trump entregará el trofeo junto a Gianni Infantino. El show del entretiempo será el más extenso de la historia, con actuaciones de Shakira y Madonna, superando el tiempo habitual de descanso. Además, por primera vez, los campeones recibirán anillos al estilo de la NBA.

Sin embargo, la celebración podría verse afectada por el humo de los grandes incendios forestales en Canadá, que ya ha provocado alertas climáticas y demoras en varios partidos del torneo. Si las condiciones ambientales lo permiten, este domingo habrá un nuevo campeón: España buscará su segunda estrella y Argentina, su cuarta.

(Con información de RT en Español)