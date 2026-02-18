La fiesta del INDER llega a cada comunidad en Encrucijada (+Audio)

Mientras en las canchas algunos disfrutan de partidos de fútbol, juegos de pelota o kikimbol, y otros se enfrentan en partidas de ajedrez y dominó, los adultos mayores demuestran que la edad no es un límite. Participan en actividades físicas diseñadas especialmente para ellos, que no solo fortalecen su salud sino que también los mantienen integrados a la dinámica comunitaria.

Marbel Victorero Cárdenas, directora municipal del INDER en Encrucijada, explicó que el objetivo fundamental es mantener vivo el movimiento deportivo en todo el territorio, superando las limitaciones actuales y garantizando la participación de todos los grupos poblacionales.

«Estamos realizando diferentes actividades en saludo al sesenta y cinco aniversario de la creación del INDER en todos los consejos populares, con énfasis principalmente en aquellas zonas en transformación y de difícil acceso que tiene el territorio», declaró Victorero Cárdenas.

La directora municipal destacó que las propuestas están dirigidas a todos los grupos etarios: «Hablamos de infantiles, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor. Todas las ofertas que estamos brindando son para la participación de toda la población en el territorio».

A pesar de las limitaciones existentes, el entrenamiento deportivo continúa y los atletas locales se preparan para los eventos provinciales.