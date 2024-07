Juegos Olímpicos París 2024 (28 de julio)

#Cuba hoy debuta el doble campeón olímpico y 5 veces monarca mundial, Julio César La Cruz (92 Kg). Precisamente el debut de la "sombra" resulta lo más atractivo en cuanto a la actuación de cubanos este domingo 28 de julio. #París2024 #CubaInspira

PAUTAS DEL DÍA

REMO: 9:00 a.m. Yariulvis Cobas (Repechaje Single Scull)

TIRO: 3:15 a.m. Lisbeth Hernández (Clasificación Rifle Aire 10 metros)

NATACIÓN: 6:00 a.m. Andrea Becalli (Clasificación 200 metros libres)

BOXEO: 10:18 a.m. Julio César La Cruz vs. Loren Berto Alfonso (cubano nacionalizado azerí)

TENIS DE MESA: 3:00 p.m. Andy Pereira vs. Hugo Calderano (BRA)

BALAS DE RECORD

La surcoreana Oh Ye Jin ganó el oro en la especialidad 10m pistola de aire, con récord olímpico incluido.

Oh superó a su compatriota coreana Kim Yeji, que se llevó la plata.

Por su parte, Manu Bhaker hace historia al ganar la primera medalla para la India en tiro y también la primera en París 2024, al agenciarse el bronce.

YU XIE DIÓ EN EL ORO

El chino Yu Xie conquistó hoy la medalla de oro en la pistola de aire a 10 metros del tiro deportivo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En dura porfía, el asiático compiló 240.9 unidades y superó por muy poco al italiano Federico Maldini (240.0), quien debió conformarse con la presea plateada.

BRASILEÑAS DEBUTAN CON ÉXITO EN LA ARENA

Las brasileñas Carolina Solberg y Bárbara Seixas debutaron con éxito en el torneo de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de París 2024, al vencer hoy por 2-0 a las japonesas Akiko Hasegawa y Miki Ishii.

El dueto Carol-Bárbara consiguió la victoria en 44 minutos, con parciales 21-12 y 21-19, en el marco del distrito E.

SUDÁN DEL SUR DA LA NOTA Y VENCE A PUERTO RICO

Sudán del Sur dio la gran sorpresa de la jornada del baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, al vencer hoy por 90-79 a Puerto Rico en el grupo eliminatorio C.

Carlik Jones lideró a los africanos con 19 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras era secundado por Marial Shayok, con 15 cartones.

Por los boricuas, José Alvarado llevó el peso ofensivo con 26 unidades y cinco asistencias.

ANDREA BECALI EN MAREAS TORMENTOSAS

La cubana Andrea Becali quedó muy alejada de sus mejores marcas en los 200 metros libres y con crono de 2:03.38 llegó octava y última en su serie eliminatoria.

Con ese resultado la nuestra se ubicó en el lugar 21º entre las 31 mujeres inscritas, en una prueba donde tiene una marca personal de 2:00.70.

La líder de la ronda de clasificación fue la australiana Mollie O´Callaghan (1:55.79).

REINAS DEL CARIBE NO PUEDEN EN SU DEBUT

Reñido y muy animado resultó el partido debut de República Dominicana ante Italia, ganadora de dos de las últimas tres ediciones de la Liga de las Naciones de Voleibol.

Las europeas se impusieron con parciales de 25-19, 24-26, 25-21 y 25-18, destacando Paola Egonu como su mejor jugadora, dueña de 25 puntos (21 ataque, 1 bloqueo y 3 servicios). Por las quisqueyanas la mejor resultó Gayla González con 20 tantos por ataque y uno por bloqueo.

LISBET APUNTÓ AL 36

La cubana Lisbet Hernández totalizó 624.7 puntos y terminó en el lugar 36º entre las 44 mujeres inscritas en el rifle de aire a 10 metros en París 2024.

La antillana, debutante en citas olímpicas, completó las seis series reglamentarias con tiradas entre 103.2 y 104.5, insuficientes para acercarse a los lugares de cabecera. No obstante, la nuestra se despide con el mejor acumulado de su carrera en esta especialidad.

La ronda de clasificación la lideró la sudcoreana Hyojin Ban, con récord olímpico de 634.5. Por detrás de ella también avanzaron a la final tiradoras de Noruega, Suiza, China, India, Kazajastán, Estados Unidos y Francia.

COBAS NO AVANZA EN EL REPECHAJE

La remera cubana Yariulvis Cobas no logró avanzar en la repesca del single scull femenino con un crono de 8:10.64 y terminar tercera. Con este resultado, nuestra representante disputará los puestos finales del certamen.

Avanzaron a los cuartos de final la filipina Joanie Delgaco (7.55.00), y la vietnamita Tim Hue Pham (8.00.97), ocupantes de las primeras plazas.