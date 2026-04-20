IV Liga Élite del Béisbol Cubano: Y se armó el debate

Por supuesto, lo mejor de todo es que la pelota todavía levante debate e inquietudes, aunque no viva un esplendor de resultados internaciona­les. Lo preocupante es que tomar decisiones siempre implica balancear variables y, a ratos, parece no tenerse en cuenta, como son los cri­terios de peloteros, entrena­dores y especialistas.

A partir de la situación tan tensa en cuanto al com­bustible, el torneo que pudo empezar una vez concluido el Clásico Mundial, ya cargó su primer retraso de tiempo. Ahora coincidirá, en espec­táculo, con la Copa Mundial de Fútbol en una parte de su calendario, y la única ra­zón que lo justifica es poder tener en forma deportiva a una cantera de jugadores del que salga el equipo a los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, en tanto el torneo pueda ser una opción más de recrea­ción en las provincias clasi­ficadas.

Matanzas, Las Tunas, Industriales, Holguín, Ar­temisa y Mayabeque son los que volverán al terreno con al menos siete refuerzos que deben elegir este martes. Quizás la cantidad de par­tidos se reduzca a ocho con­tra cada elenco y el play off reserve entonces mejor cara hacia inicios de julio, con la integración de los que jue­gan fuera.

Hay quienes hubieran apostado por no celebrarla este año y solo hacer una concentración o entrena­miento. La motivación de los jugadores será esencial y no solo se trata de condi­ciones materiales diferen­ciadas a la Serie Nacional, sino de un mínimo de aten­ción en sus territorios. El reto quizás sea mayor hoy, pero puede ser este el inicio de transformaciones nece­sarias, con la publicidad y otras actividades comercia­les en el torneo. Ojalá y lle­guen también.