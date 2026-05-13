Invicto villaclareño Pablo Luis Guillén en béisbol de España

El diestro de Santa Clara con los Marlins de Tenerife tiene 5 victorias sin derrotas.

En la última jornada competitiva actuó como relevista frente al Miralbueno. En dos capítulos solo le conectaron un imparable y no le hicieron carreras, con cuatro ponches y cero bases por bolas.

En la presente temporada Guillén tiene PCL: 1.13, en 32 inings le han conectado 19 hits, de ellos 3 dobles y 2 cuadrangulares y le han anotado 5 carreras, de ellas 4 limpias.

Los Marlins de Tenerife lideran con 14-0 la división de honor Oro del béisbol en España.

De la armada cubana en la pelota española el pinareño Yosvani Torres, de los Astros de Valencia, se impuso con pizarra de 8-0 sobre el Irabia, y llegó a 5 éxitos.

Al diestro de Vueltabajo, en seis capítulos le pegaron ocho imparables pero no le marcaron carreras, recetó 11 ponches.

Otro tirador antillano con actuación en la última fecha del béisbol ibérico fue el santiaguero Danny Betancourt con el Irabia. El indómito monarca olímpico de Atenas 2004 cargó con el revés como relevista versus los Astros.