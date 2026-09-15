Intercambian máximas autoridades de Villa Clara con peloteros de la provincia

Los integrantes de la preselección de los Leopardos de Villa Clara, que se alistan para la 65 Serie Nacional de Béisbol, recibieron este martes la visita de las máximas autoridades de la provincia.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en el territorio, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, escucharon en el estadio Augusto César Sandino de Santa Clara criterios de los peloteros sobre la etapa de preparación.

Iniciaron el debate Ramón More, director de los anaranjados y el capitán Mailon Tomás Alonso, quienes agradecieron a los directivos por las condiciones creadas para las sesiones de entrenamiento.

La máximas autoridades villaclareñas, informaron a los atletas sobre el diseño de atención previsto para la contienda beisbolera, además de exhortarlos a defender con orgullo la tradición de victoria de la pelota en el centro del país.

Empresas estatales y actores económicos privados, así como productores de tabaco del territorio, unirán esfuerzos para atender con determinados recursos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los atletas y entrenadores.

En estos momentos el estadio Augusto César Sandino ya recibe acciones de mantenimiento y rehabilitación, como pintura de las gradas y áreas exteriores y está proyectada la creación de tiendas, bares y restaurantes, administrados por una mipyme.

En el diálogo también estuvo presente el receptor, Ariel Pestano, gloria del béisbol cubano, quien tuvo acertados consejos para las nuevas generaciones de jugadores villaclareños.

«Este es un equipo de hombres y no de nombres y ustedes saben que tienen talento para conseguir un buen resultado y tienen que aprovechar el momento», dijo Pestano.

El equipo de béisbol de los Leopardos de Villa Clara será integrado el jueves 17 de septiembre a las 2 de la tarde en la sede de la gobernación provincial.