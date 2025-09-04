Integran villaclareños equipo Cuba de Béisbol al Mundial sub-18 años

Seis villaclareños, entre atletas y entrenadores, integran el equipo Cuba de Béisbol categoría sub-18 años, que debutará ante Sudáfrica a la 1.30 a. m. del viernes, hora de nuestro país, en el Campeonato Mundial con sede en Okinawa, Japón.

Los peloteros y técnicos de Villa Clara en la novena antillana son los jugadores de cuadro Jonathan Moreno, quien además es el capitán del elenco antillano, además de Dainiel Santos.

Los demás atletas de la provincia en la novena cubana categoría juvenil son el jardinero Yoan Águila y el lanzador zurdo Diosdenys Pentón.

Por su parte, en el cuerpo técnico caribeño aparecen los entrenadores Alexis Moré (Coach de Primera) y Yoan Mollinedo (Coach de Pitcheo).

El calendario del equipo Cuba de Béisbol sub-18 años en el certamen mundialista en la tierra del sol naciente es el siguiente, con el horario de nuestro país.

5/9 CUB vs RSA (1:30 a. m.)

6/9 CUB vs ITA (1:30 a. m.)

7/9 CUB vs JPN (1:00 a. m.)

7/9 CUB vs PUR (9:30 p. m.)

8/9 CUB vs KOR (1:30 a. m.)

Los tres primeros lugares avanzan a la Súper Ronda.