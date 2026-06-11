Integran preselección de Villa Clara para 65 Serie Nacional de Béisbol

Un total de 55 peloteros, distribuidos en 7 receptores, 13 jugadores de cuadro, 10 jardineros y 25 lanzadores, integran la preselección de Villa Clara, de donde saldrá el equipo que representará a la provincia en la 65 Serie Nacional de la pelota cubana.



En el conglomerado anaranjado sobresalen los atletas contratados en la Liga Japonesa, los infielders de Cifuentes Cristhian Rodríguez y Jonathan Moreno y el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy, además de los derechos activos en la Serie A Plata de la Liga Italiana, Randy Cueto, de Taguayabón, en Camajuaní, y Osdany Rodríguez, de Santa Clara.

Igualmente sobresalen los jugadores que participan como refuerzos en la IV Liga Élite, el receptor santaclareño Leonardo Montero y el jardinero Osmán Caruncho, además de los pitcher Alain Sánchez y Raydel Alfonso, ambos de Cifuentes, Omar David Pérez, de Sagua la Grande y José Carlos Quesada, de Placetas.

En la relación aparecen igualmente atletas con una destacada trayectoria en las categorías inferiores, como el inicialista Yoan Águila, Dainier Santos, también jugador de posición, y el lanzador Diosdeny Pentón, así como los mellizos jardineros de Sagua la Grande Anthony y Adrián Rangel.

La preselección villaclareña de béisbol comenzará los entrenamientos próximamente en el estadio Augusto César Sandino, según confirmó a la prensa Rubén Mesa, comisionado provincial dela disciplina.

El directivo dijo además, que en días venideros será anunciado el cuerpo técnico de los Leopardos para la nueva contienda beisbolera.

RECEPTORES

LEONARDO MONTERO - SANTA CLARA

YOAN MONTENEGRO - CAIBARIEN

JONATHAN ACOSTA - SANTA CLARA

JOSÉ GÓMEZ - SANTA CLARA

YERLANDIS DAMAS - PLACETAS

GOAR DANIEL PÉREZ - SANTA CLARA

ENRIQUE TEJADA - CAMAJUANÍ

JUGADORES DE CUADRO

CRISTIAN RODRÍGUEZ - CIFUENTES

JONATHAN MORENO - CIFUENTES

ELICEL ARRECHAVALETA - CORRALILLO

ARIEL DÍAZ - SANTA CLARA

CRISTIAN CUELLAR - CAIBARIÉN

ENMANUEL SAÑUDO - CAIBARIÉN

DAINIER SANTOS - SAGUA

YOAN ÁGUILA - SANTA CLARA

DEREK YON MARTÍ - SAGUA

DOUGLAS CÓRDOVA - SANTA CLARA

ANÍBAL MÉNDEZ - SANTA CLARA

ELIO ÁLVAREZ - SANTA CLARA

RONALDO PÉREZ - REMEDIOS

JARDINEROS

OSMÁN CARRUNCHO - SANTA CLARA

MAILON TOMÁS ALONSO - SANTA CLARA

LUIS DARÍO MACHADO - SANTA CLARA

CRISTIAN MORÉ - SANTA CLARA

VICTOR BOSCH - CAIBARIEN

EDUARDO SUÁREZ - SANTA CLARA

YOSVIER PÉREZ - SANTA CLARA

ANTHONY RANGEL - SAGUA

ADRIAN RANGEL - SAGUA

RELDY MARTÍ - SAGUA

LANZADORES

RANDY CUETO - CAMAJUANÍ

OSDANY RODRIGUEZ - SANTA CLARA

DARÍO SARDUY - MANICARAGUA

CRISTIAN ROJAS - REMEDIOS

ALAIN SÁNCHEZ - CIFUENTES

JOSE CARLOS QUESADA - PLACETAS

OMAR DAVID PÉREZ - SAGUA

RAIDEL ALFONSO - CIFUENTES

RUBEN ORTEGA - SANTO DOMINGO

DAIRON CASANOVA - PLACETAS

MAIKEL PÉREZ - SANTA CLARA

ADRIAN RODRÍGUEZ - RANCHUELO

LENIER ABREU - ENCRUCIJADA

DAINIER MORALES - CAMAJUANÍ

YANIEL LORENZO QUINTANA - SANTA CLARA

DIOSDENY PENTÓN - QUEMADO

OSNAY RIVERO - SANTA CLARA

KEVIN GARCÍA - SANTA CLARA

DAIRON SÁNCHEZ - CORRALILLO

HAROL MENOCAL - MANICARAGUA

MICHEL DE JESÚS ANDRADE - SANTA CLARA

KENDRY MATOS - SANTA CLARA

JOSE ERNESTO PÉREZ - SANTA CLARA

ERNESTO MEDEROS - CIFUENTES

JAILED DE SANFIEL - PLACETAS

POR MUNICIPIOS:

1—SANTA CLARA.23

2–SAGUA.6

3—CIFUENTES—5

4—CAIBARIÉN —4

5—PLACETAS—4

6—CAMAJUANÍ —3

7—CORRALILLO—2

8—REMEDIOS—2

9—MANICARAGUA—2

10—SANTO DOMINGO.

11—RANCHUELO—1

12—ENCRUCIJADA—1

13—QUEMADO--1