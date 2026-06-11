Integran preselección de Villa Clara para 65 Serie Nacional de Béisbol

Un total de 55 peloteros, distribuidos en 7 receptores, 13 jugadores de cuadro, 10 jardineros y 25 lanzadores, integran la preselección de Villa Clara, de donde saldrá el equipo que representará a la provincia en la 65 Serie Nacional de la pelota cubana.
En el conglomerado anaranjado sobresalen los atletas contratados en la Liga Japonesa, los infielders de Cifuentes Cristhian Rodríguez y Jonathan Moreno y el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy, además de los derechos activos en la Serie A Plata de la Liga Italiana, Randy Cueto, de Taguayabón, en Camajuaní, y Osdany Rodríguez, de Santa Clara.
Igualmente sobresalen los jugadores que participan como refuerzos en la IV Liga Élite, el receptor santaclareño Leonardo Montero y el jardinero Osmán Caruncho, además de los pitcher Alain Sánchez y Raydel Alfonso, ambos de Cifuentes, Omar David Pérez, de Sagua la Grande y José Carlos Quesada, de Placetas.
En la relación aparecen igualmente atletas con una destacada trayectoria en las categorías inferiores, como el inicialista Yoan Águila, Dainier Santos, también jugador de posición, y el lanzador Diosdeny Pentón, así como los mellizos jardineros de Sagua la Grande Anthony y Adrián Rangel.
La preselección villaclareña de béisbol comenzará los entrenamientos próximamente en el estadio Augusto César Sandino, según confirmó a la prensa Rubén Mesa, comisionado provincial dela disciplina.
El directivo dijo además, que en días venideros será anunciado el cuerpo técnico de los Leopardos para la nueva contienda beisbolera.
RECEPTORES
LEONARDO MONTERO - SANTA CLARA
YOAN MONTENEGRO - CAIBARIEN
JONATHAN ACOSTA - SANTA CLARA
JOSÉ GÓMEZ - SANTA CLARA
YERLANDIS DAMAS - PLACETAS
GOAR DANIEL PÉREZ - SANTA CLARA
ENRIQUE TEJADA - CAMAJUANÍ
JUGADORES DE CUADRO
CRISTIAN RODRÍGUEZ - CIFUENTES
JONATHAN MORENO - CIFUENTES
ELICEL ARRECHAVALETA - CORRALILLO
ARIEL DÍAZ - SANTA CLARA
CRISTIAN CUELLAR - CAIBARIÉN
ENMANUEL SAÑUDO - CAIBARIÉN
DAINIER SANTOS - SAGUA
YOAN ÁGUILA - SANTA CLARA
DEREK YON MARTÍ - SAGUA
DOUGLAS CÓRDOVA - SANTA CLARA
ANÍBAL MÉNDEZ - SANTA CLARA
ELIO ÁLVAREZ - SANTA CLARA
RONALDO PÉREZ - REMEDIOS
JARDINEROS
OSMÁN CARRUNCHO - SANTA CLARA
MAILON TOMÁS ALONSO - SANTA CLARA
LUIS DARÍO MACHADO - SANTA CLARA
CRISTIAN MORÉ - SANTA CLARA
VICTOR BOSCH - CAIBARIEN
EDUARDO SUÁREZ - SANTA CLARA
YOSVIER PÉREZ - SANTA CLARA
ANTHONY RANGEL - SAGUA
ADRIAN RANGEL - SAGUA
RELDY MARTÍ - SAGUA
LANZADORES
RANDY CUETO - CAMAJUANÍ
OSDANY RODRIGUEZ - SANTA CLARA
DARÍO SARDUY - MANICARAGUA
CRISTIAN ROJAS - REMEDIOS
ALAIN SÁNCHEZ - CIFUENTES
JOSE CARLOS QUESADA - PLACETAS
OMAR DAVID PÉREZ - SAGUA
RAIDEL ALFONSO - CIFUENTES
RUBEN ORTEGA - SANTO DOMINGO
DAIRON CASANOVA - PLACETAS
MAIKEL PÉREZ - SANTA CLARA
ADRIAN RODRÍGUEZ - RANCHUELO
LENIER ABREU - ENCRUCIJADA
DAINIER MORALES - CAMAJUANÍ
YANIEL LORENZO QUINTANA - SANTA CLARA
DIOSDENY PENTÓN - QUEMADO
OSNAY RIVERO - SANTA CLARA
KEVIN GARCÍA - SANTA CLARA
DAIRON SÁNCHEZ - CORRALILLO
HAROL MENOCAL - MANICARAGUA
MICHEL DE JESÚS ANDRADE - SANTA CLARA
KENDRY MATOS - SANTA CLARA
JOSE ERNESTO PÉREZ - SANTA CLARA
ERNESTO MEDEROS - CIFUENTES
JAILED DE SANFIEL - PLACETAS
POR MUNICIPIOS:
1—SANTA CLARA.23
2–SAGUA.6
3—CIFUENTES—5
4—CAIBARIÉN —4
5—PLACETAS—4
6—CAMAJUANÍ —3
7—CORRALILLO—2
8—REMEDIOS—2
9—MANICARAGUA—2
10—SANTO DOMINGO.
11—RANCHUELO—1
12—ENCRUCIJADA—1
13—QUEMADO--1