Integran peloteros de Villa Clara equipo Cuba de Béisbol sub 23 años

Tres peloteros y un técnico de Villa Clara integran el equipo Cuba de Béisbol categoría sub 23 años que participará en el Campeonato Panamericano-Premundial de Panamá desde el 29 de septiembre.

Se trata del torpedero de Cifuentes Cristian Rodríguez, el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy Medina, ambos con experiencia en el béisbol profesional de Japón, y el receptor de Caibarién Yoan Montenegro.

El placeteño Julio César Álvarez, forma parte del cuerpo de dirección del conjunto cubano.

RECEPTORES

Harol Vázquez (Santiago de Cuba)

Yoan Montenegro (Villa Clara)

JUGADORES DE CUADRO

Yulieski Remón (Granma)

Boris Madrazo (Isla de la Juventud)

Euclides Pérez (Santiago de Cuba)

Jean Lucas Baldoquin (Las Tunas)

Cristian Rodríguez (Villa Clara)

Leonardo Alarcón (Granma)

Juan Manuel Pérez (Pinar del Río)

JARDINEROS

Raider Sánchez (Santiago de Cuba)

Ernesto Pérez (Granma)

Yasel Izaguirre (Las Tunas)

Dairon Miranda (La Habana)

LANZADORES

Yuniel Batista (Ciego de Ávila)

Fher Cejas (La Habana)

Frank Denis Blanco (Pinar del Río)

Alexei Ricardo (Granma)

Eliander Bravo (Las Tunas)

Darío Sarduy (Villa Clara)

Randy Martínez (Pinar del Río)

Rafael Perdomo (La Habana)

José Ignacio Bermúdez (Mayabeque)

Riquelmis Odelin (Camagüey)

Lee Andy Plumas (La Habana)

CUERPO DE DIRECCIÓN

Dany Miranda (Director) CAV

Julio César Álvarez (Couch de línea) VCL

Raúl Ballester (Couch de línea) LHA

Marcos Fonseca (Entrenador pitcheo) GRA

Reinier Madruga (Entrenador pitcheo) LHA