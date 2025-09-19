Integran peloteros de Villa Clara equipo Cuba de Béisbol sub 23 años

Tres peloteros y un técnico de Villa Clara integran el equipo Cuba de Béisbol categoría sub 23 años que participará en el Campeonato Panamericano-Premundial de Panamá desde el 29 de septiembre.
Se trata del torpedero de Cifuentes Cristian Rodríguez, el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy Medina, ambos con experiencia en el béisbol profesional de Japón, y el receptor de Caibarién Yoan Montenegro.
El placeteño Julio César Álvarez, forma parte del cuerpo de dirección del conjunto cubano.
RECEPTORES
Harol Vázquez (Santiago de Cuba)
Yoan Montenegro (Villa Clara)
JUGADORES DE CUADRO
Yulieski Remón (Granma)
Boris Madrazo (Isla de la Juventud)
Euclides Pérez (Santiago de Cuba)
Jean Lucas Baldoquin (Las Tunas)
Cristian Rodríguez (Villa Clara)
Leonardo Alarcón (Granma)
Juan Manuel Pérez (Pinar del Río)
JARDINEROS
Raider Sánchez (Santiago de Cuba)
Ernesto Pérez (Granma)
Yasel Izaguirre (Las Tunas)
Dairon Miranda (La Habana)
LANZADORES
Yuniel Batista (Ciego de Ávila)
Fher Cejas (La Habana)
Frank Denis Blanco (Pinar del Río)
Alexei Ricardo (Granma)
Eliander Bravo (Las Tunas)
Darío Sarduy (Villa Clara)
Randy Martínez (Pinar del Río)
Rafael Perdomo (La Habana)
José Ignacio Bermúdez (Mayabeque)
Riquelmis Odelin (Camagüey)
Lee Andy Plumas (La Habana)
CUERPO DE DIRECCIÓN
Dany Miranda (Director) CAV
Julio César Álvarez (Couch de línea) VCL
Raúl Ballester (Couch de línea) LHA
Marcos Fonseca (Entrenador pitcheo) GRA
Reinier Madruga (Entrenador pitcheo) LHA