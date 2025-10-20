Integran escuadra de Boxeo de Villa Clara para la Serie Nacional (+Fotos)

Un total de 13 pugilistas integran la escuadra que representará a Villa Clara en la Serie Nacional de boxeo, según información de Yausvel Arbolaes, Sub Director del INDER en la provincia.

Los boxeadores villaclareños combatirán en el evento zonal central con sede en Ciego de Ávila, en fecha aún por definir.

El plantel provincial quedó conformado por Sergio Pérez 50 kg; David Lopez 55 kg, Sergio Linares 55 kg; Victor Aguila 60 kg; Eric Batista 60 kg; Mario Jesús Paz 65 kg; Hudamis Sánchez 70 kg; Reyes 70 kg; Cristian Revé 75 kg; Yasser Ibáñez 80 kg; Eduardo Bravo 85 kg; Osvaldo Río 90 kg y Yosvany Moracen en más de 90 kilogramos.

Junto a los atletas forman parte del seleccionado anaranjado del deporte de los puños los entrenadores Eliecer Navarro, Jorge García, Antonio Carrera y Lorenzo Villavicencio.

El equipo de boxeo de Villa Clara resultó abanderado en ceremonia que tuvo lugar en las áreas exteriores del estadio Augusto César Sandino en Santa Clara, donde recibieron el estandarte de manos de Mariela Fonseca, directora del sectorial de deportes en el territorio.

En la jornada, los boxeadores villaclareños realizaron una visita de cortesía al astro Neslan Machado, gloria de está disciplina, quien atesora una brillante carrera deportiva, donde destaca el título de Campeón Mundial Juvenil en 1992, entre otros.