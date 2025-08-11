Integran equipo Villa Clara de Béisbol para 64 Serie Nacional



El equipo de béisbol que representará a Villa Clara en la 64 Serie Nacional de la Pelota Cubana, fue presentado este lunes en conferencia de prensa realizada en el Estadio “Augusto César Sandino”, de la ciudad de Santa Clara.

La nómina de los Leopardos-Azucareros la conforman 40 peloteros, distribuidos en 3 receptores, 10 jugadores de cuadro, 6 jardineros, 13 lanzadores y 8 reservistas.

En la selección anaranjada, bastante renovada sobre todo en el área de la receptoría y el pitcheo, sobresalen los atletas contratados en las ligas profesionales de Japón e Italia, como el torpedero Cristian Rodríguez y los lanzadores Darío Sarduy, Osdany Rodríguez y Randy Cueto.

La 64 Serie Nacional de Béisbol comenzará el día 2 de septiembre y los villaclareños dirigidos nuevamente por el cifuentense Ramón Moré, tienen la ardua tarea de luchar por la clasificación a la siguiente etapa.

Receptores -3

Jonathan Acosta, Santa Clara

Yoan Montenegro, Caibarién

José Gómez, Santa Clara

Jugadores de Cuadro -10

Cristian Rodríguez, Cifuentes

Yuri Fernández, Santa Clara

Ariel Díaz Paret, Santa Clara

Ronaldo Pérez, Remedios

Enmanuel Sañudo, Caibarién

Cristian Cuéllar, Caibarién

Jonathan Moreno, Cifuentes

Elio Álvarez, Santa Clara

Dainier Santos, Sagua la Grande

Saikel Águila, Santa Clara

Jardineros -6

Mailon Tomás Alonso, Santa Clara

Elisel Arrechavaleta, Corralillo

Luis Darío Machado, Santa Clara

Cristian Jesús Moré, Santa Clara

Yoasniel Pérez, Cienfuegos

Osman Caruncho, Santa Clara

Lanzadores -13

Freddy Asiel Álvarez, Corralillo

Alain Sánchez, Cifuentes

Darío Sarduy, Manicaragua

Osdany Rodríguez, Santa Clara

Randy Cueto, Camajuaní

Dairon Casanova, Placetas

Raidel Alfonso, Cifuentes

Yasmany Hernández Rojas, Encrucijada

Jose Carlo Quesada, Placetas

Maikel Pérez, Santa Clara

Omar David Pérez, Sagua la Grande

Rubén Ortega, Santo Domingo

Adrián Rodríguez, Ranchuelo

Reserva -8

Yerlandis Damas, Placetas

Pedro Luis Chávez, Santo Domingo

Yoan Águila, Santa Clara

Víctor Boch, Caibarién

Lenier Abreu, Encrucijada

Yeison Fernández, Cifuentes

Luis Hurtado, Santa Clara

Sadoc Acosta, Santa Clara

Colectivo de Dirección

Ramon Moré - Director

José Antonio García – Preparador Físico

Oscar Machado - Coach Banca

Alex Suárez - Auxiliar

Eddy Roja – Auxiliar

José Ramon Riscart - E/Picheo

Rolando Ruiz - E/Picheo

José Miguel Montes de Oca -C. Bates

Jesús Guzmán - Médico

Francisco Figueredo - Fisioterapeuta

Ernesto Fuentes - Psicólogo

Ernesto Ruiz - Sabermétrico

Miguel Angel Montejo…….Delegado

Rubén Mesa – Comisionado