Integran equipo Villa Clara de Béisbol para 64 Serie Nacional

El equipo de béisbol que representará a Villa Clara en la 64 Serie Nacional de la Pelota Cubana, fue presentado este lunes en conferencia de prensa realizada en el Estadio “Augusto César Sandino”, de la ciudad de Santa Clara.
La nómina de los Leopardos-Azucareros la conforman 40 peloteros, distribuidos en 3 receptores, 10 jugadores de cuadro, 6 jardineros, 13 lanzadores y 8 reservistas.
En la selección anaranjada, bastante renovada sobre todo en el área de la receptoría y el pitcheo, sobresalen los atletas contratados en las ligas profesionales de Japón e Italia, como el torpedero Cristian Rodríguez y los lanzadores Darío Sarduy, Osdany Rodríguez y Randy Cueto.
La 64 Serie Nacional de Béisbol comenzará el día 2 de septiembre y los villaclareños dirigidos nuevamente por el cifuentense Ramón Moré, tienen la ardua tarea de luchar por la clasificación a la siguiente etapa.
Receptores -3
Jonathan Acosta, Santa Clara
Yoan Montenegro, Caibarién
José Gómez, Santa Clara
Jugadores de Cuadro -10
Cristian Rodríguez, Cifuentes
Yuri Fernández, Santa Clara
Ariel Díaz Paret, Santa Clara
Ronaldo Pérez, Remedios
Enmanuel Sañudo, Caibarién
Cristian Cuéllar, Caibarién
Jonathan Moreno, Cifuentes
Elio Álvarez, Santa Clara
Dainier Santos, Sagua la Grande
Saikel Águila, Santa Clara
Jardineros -6
Mailon Tomás Alonso, Santa Clara
Elisel Arrechavaleta, Corralillo
Luis Darío Machado, Santa Clara
Cristian Jesús Moré, Santa Clara
Yoasniel Pérez, Cienfuegos
Osman Caruncho, Santa Clara
Lanzadores -13
Freddy Asiel Álvarez, Corralillo
Alain Sánchez, Cifuentes
Darío Sarduy, Manicaragua
Osdany Rodríguez, Santa Clara
Randy Cueto, Camajuaní
Dairon Casanova, Placetas
Raidel Alfonso, Cifuentes
Yasmany Hernández Rojas, Encrucijada
Jose Carlo Quesada, Placetas
Maikel Pérez, Santa Clara
Omar David Pérez, Sagua la Grande
Rubén Ortega, Santo Domingo
Adrián Rodríguez, Ranchuelo
Reserva -8
Yerlandis Damas, Placetas
Pedro Luis Chávez, Santo Domingo
Yoan Águila, Santa Clara
Víctor Boch, Caibarién
Lenier Abreu, Encrucijada
Yeison Fernández, Cifuentes
Luis Hurtado, Santa Clara
Sadoc Acosta, Santa Clara
Colectivo de Dirección
Ramon Moré - Director
José Antonio García – Preparador Físico
Oscar Machado - Coach Banca
Alex Suárez - Auxiliar
Eddy Roja – Auxiliar
José Ramon Riscart - E/Picheo
Rolando Ruiz - E/Picheo
José Miguel Montes de Oca -C. Bates
Jesús Guzmán - Médico
Francisco Figueredo - Fisioterapeuta
Ernesto Fuentes - Psicólogo
Ernesto Ruiz - Sabermétrico
Miguel Angel Montejo…….Delegado
Rubén Mesa – Comisionado