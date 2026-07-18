Integra lanzador villaclareño Randy Cueto equipo Cuba de béisbol para los Centroamericanos

El lanzador derecho de Villa Clara, Randy Cueto, es el único pelotero de la provincia que integra el equipo Cuba de béisbol, que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana 2026.

El diestro de Taguayabón, en Camajuaní, se encuentra actualmente en Italia, donde compite con el Avigliana en la Serie A Plata.

En dicha lid, el tirador villaclareño tiene balance positivo de cinco victorias y tres derrotas, con 135 ponches propinados y 27 boletos otorgados.

Randy Cueto debe viajar de Italia a La Habana el próximo lunes, para incorporarse a los entrenamientos en el estadio Latinoamericano.

De nuestra provincia también forma parte del plantel antillano el remediano Humberto Guevara, como preparador físico.

La nómina antillana está conformada por 24 peloteros, con el propósito de volver al podio de premiaciones de la cita regional y conseguir el único cupo disponible para los Panamericanos de Lima, Perú 2027.

Receptores: Andrys Pérez y Andy Cosme.

Jugadores de Cuadro: Yoel Yanqui, Harold Vázquez, Tailon Sánchez, Luis Vicente Mateo, Yuliesky Remón, Henry Quintero y Jeison Martínez.

Jardineros: Yoelquis Gibert, Leonel Moas, Yasiel González y José Amaury Noroña.

Lanzadores: Andy Vargas, Frank Herrera, Armando Dueñas, José Ignacio Bermúdez, Randy Cueto, Brander Guevara, Fher Cejas, Raymond Figueredo, Yunieski García, Yanquiel Mauris y Yunier Batista.

Dirección: Germán Mesa, DT.

Entrenadores de picheo: Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier.

Asistentes de esquinas: Rafael Muñoz y Cecilio Dreke.

Preparador Físico: Humberto Guevara.

Al informar la plantilla Humberto Guevara, jefe técnico del béisbol en la isla, explicó que, de los jugadores fichados en la liga japonesa, los tres en el máximo nivel, Liván Moinelo, Raidel Martínez y Ariel Martínez, no eran elegibles por contrato, mientras los lanzadores Randy Román, el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy, y el torpedero de Cifuentes Jonathan Moreno están lesionados, según publicación de la Agencia Cubana de Noticias.

Cuba competirá en el grupo A, junto a Curazao, Puerto Rico y República Dominicana, con quienes rivalizará, del 31 de julio al 2 de agosto. En la otra llave competirán el titular defensor México, Colombia, Nicaragua y Panamá.

Los tres primeros lugares de cada apartado avanzarán a la super ronda, a jugarse entre el 4 y el 6 de agosto, el día 7 se efectuarán los partidos por las medallas.

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