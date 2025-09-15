Integra pelotero villaclareño el Todos Estrellas del Mundial de Béisbol sub 18 años

El pelotero de Villa Clara Jonathan Moreno, capitán y torpedero del equipo Cuba de Béisbol categoría sub 18 años, integró el Todos Estrellas del Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil que concluyó este domingo en Okinawa, Japón.

En el caso del cifuentense Jhonatan Moreno sobresalió en todos los renglones de juego y brilló ante los cazatalentos que asistieron al evento, según nos confirmó el colega Pavel Otero, enviado de la prensa cubana al certamen.

En la lid nipona Jonathan Moreno culminó con los siguientes números:

VB: 23 H: 8 2B: 0 3B: 1 HR: 0 CI: 2 AVE: 348 BB: 3 K: 3 CA: 9

El otro atleta de Cuba que integró el Todos Estrellas del evento resultó el pitcher derecho de Camagüey Edenis Cruz.

El lanzador agramontino no permitió carreras en 16 entradas de actuación y terminó como líder de ese departamento.

JG: 2 JP: 0 PCL: 0.00 JS: 1 INN: 16.0 H: 6 BB: 6 K: 10 HR: 0 C: 0 CL: 0.

De Villa Clara también participaron en la justa:

Dainiel López

VB: 20 H: 5 2B: 0 3B: 0 HR: 0 CI: 1 AVE: 250 BB: 2 K: 6 CA: 2

Yoan Águila

VB: 19 H: 3 2B: 1 3B: 0 HR: 0 CI: 0 AVE: 158 BB: 4 K: 5 CA: 5

Diosdenys Pentón

JG: 0 JP: 1 PCL: 2.33 JS: 0 INN: 3.0 H: 5 BB: 2 K: 2 HR: 0 C: 2 CL: 1

Estados Unidos se proclamó Campeón del Mundial de Béisbol Categoría sub 18 años, al superar en la final a la escuadra de Japón, que terminó con la plata, en tanto el bronce fue para Taipéi de China. Cuba finalizó en el séptimo lugar.