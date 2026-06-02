Inauguran primera olimpiada del Deporte en Villa Clara

La primera olimpiada del deporte villaclareño, dedicada al centenario del atleta mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quedó inaugurada este martes 2 de junio en áreas del parque Vidal de Santa Clara.

La cita cierra la etapa de preparación de los atletas escolares y juveniles del territorio.

Karla Denis López, medallista de oro y con una actuación destacada en los Juegos Escolares en el 2025, dio lectura al juramento de los atletas, en tanto Gonzalo Álamo, leyó el compromiso de los jueces y árbitros.

Edinson Rodríguez, quien conquistó nueve preseas doradas, dos de plata y una de bronce en la cita multideportiva escolar del 2025, tuvo el privilegio de encender la llama olímpica del certamen doméstico.

Edinson Rodríguez, estuvo acompañado de las glorias deportivas Ana Ivis Jiménez Pérez, de paraatletismo y Pablo García, el zurdo de oro del baloncesto cubano.

La justa se extenderá hasta el día 6 de junio, con la participación de más de 800 atletas, los cuales rivalizan en 32 disciplinas.

En la cita también tomarán parte atletas con perspectivas de desarrollo de los trece municipios de la provincia, de las categorías pioneril, escolar y juvenil.

La jornada final de premiación de la primera olimpiada del deporte villaclareño será el sábado 6 de junio en la plataforma central de la Avenida Sandino. Se premiarán los mejores atletas y equipos, además de los Cuadros de Honor por deporte.

Entre las sedes de competencia destacan la Sala Eduardo García, la Pista de Atletismo de la Facultad de Cultura Física, el Combinado Deportivo Osvaldo Socarrás, el Julio Antonio Mella y el Mártires de Barbados, entre otras.