Gruñen Leopardos frente a Leones en Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara gruñeron este jueves en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al vencer sensacionalmente a los Leones de Industriales en el Latinoamericano.
El éxito de los anaranjados fue con cerrado pizarrón de 8 anotaciones por 7, gracias al Gran Slam del receptor Leonardo Montero, ante un lanzamiento del abridor y perdedor azul Raymond Figueredo y al cierre salvador del gallo Pedro Álvarez, en su debut en la presente campaña.
Bate en mano por los villaclareños sobresalieron Leonardo Montero de 5-2, el jonrón mencionado, 4 impulsadas y una anotada, el patrullero Luis Darío Machado de 3-1, 2 remolques y una anotada y el designado Yoasniel Pérez de 2-2, con una fletada para la goma.
Por la novena del centro del país abrió el derecho de Cifuentes Raidel Alfonso, quién se apuntó la sonrisa, con una labor de cinco innings, donde toleró 4 carreras y propinó 3 ponches.
El novato Lenier Abreu realizó un buen relevo en la sexta entrada, cuando los anfitriones llenaron las almohadillas sin outs y solo pudieron anotar una por fly de sacrificio de Yasiel Santoya.
En el octavo capítulo los felinos capitalinos volvieron a descontar 2, pero el patrullero central de Caibarién Victor Boch realizó un fildeo de leyenda para evitar la remontada del elenco Home Club.
En el cierre del partido y con diferencia de una en el marcador para los visitantes, Industriales volvió a congestionar los ángulos, pero los relevistas Mailon Tomás Alonso y Pedro Álvarez, preservaron la ventaja, este último dominó a Yosvany Peñalver en línea a las manos del inicialista.
Números Finales:
VCL 8--8--4
IND 7-12-1
JG: Raidel Alfonso (2-2)
JP: Raymond Figueredo (1-1)
JS: Pedro Álvarez (1)
HR: Leonardo Montero (2) GS
Ahora los Leopardos de Villa Clara tienen balance negativo de 6 éxitos y 15 derrotas, en tanto los capitalinos tienen saldo positivo de 14 ganados y 6 perdidos.
El sábado tendrá lugar el cuarto enfrentamiento del tope particular en el Coloso del Cerro, a las 2 de la tarde, y con transmisión de CMHW por la frecuencia 840 AM en cadena con Radio Coco.