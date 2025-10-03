Gruñen Leopardos frente a Leones en Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara gruñeron este jueves en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al vencer sensacionalmente a los Leones de Industriales en el Latinoamericano.

El éxito de los anaranjados fue con cerrado pizarrón de 8 anotaciones por 7, gracias al Gran Slam del receptor Leonardo Montero, ante un lanzamiento del abridor y perdedor azul Raymond Figueredo y al cierre salvador del gallo Pedro Álvarez, en su debut en la presente campaña.

Bate en mano por los villaclareños sobresalieron Leonardo Montero de 5-2, el jonrón mencionado, 4 impulsadas y una anotada, el patrullero Luis Darío Machado de 3-1, 2 remolques y una anotada y el designado Yoasniel Pérez de 2-2, con una fletada para la goma.

Fotos: Jit.

Por la novena del centro del país abrió el derecho de Cifuentes Raidel Alfonso, quién se apuntó la sonrisa, con una labor de cinco innings, donde toleró 4 carreras y propinó 3 ponches.

El novato Lenier Abreu realizó un buen relevo en la sexta entrada, cuando los anfitriones llenaron las almohadillas sin outs y solo pudieron anotar una por fly de sacrificio de Yasiel Santoya.

En el octavo capítulo los felinos capitalinos volvieron a descontar 2, pero el patrullero central de Caibarién Victor Boch realizó un fildeo de leyenda para evitar la remontada del elenco Home Club.

En el cierre del partido y con diferencia de una en el marcador para los visitantes, Industriales volvió a congestionar los ángulos, pero los relevistas Mailon Tomás Alonso y Pedro Álvarez, preservaron la ventaja, este último dominó a Yosvany Peñalver en línea a las manos del inicialista.

Números Finales:

VCL 8--8--4

IND 7-12-1

JG: Raidel Alfonso (2-2)

JP: Raymond Figueredo (1-1)

JS: Pedro Álvarez (1)

HR: Leonardo Montero (2) GS

Ahora los Leopardos de Villa Clara tienen balance negativo de 6 éxitos y 15 derrotas, en tanto los capitalinos tienen saldo positivo de 14 ganados y 6 perdidos.

El sábado tendrá lugar el cuarto enfrentamiento del tope particular en el Coloso del Cerro, a las 2 de la tarde, y con transmisión de CMHW por la frecuencia 840 AM en cadena con Radio Coco.



